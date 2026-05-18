Україна і США готують три нові угоди у рамках фонду відновлення, - Соболев
Українсько-американський фонд відновлення працює результативно і скоро планується схвалення трьох нових угод.
Про це в інтерв’ю РБК-Україна заявив міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев.
За йога словами, зараз міністерство економіки готує проєкти в логістиці, енергетиці і критичних матеріалах.
"Ми очікуємо хоча б ще три додаткові угоди цього року”, - повідомив Соболев.
Він зазначив, що скепсис який був рік тому з приводу результативності роботи фонду не виправдався.
"Відкритий веб-сайт, куди можна подавати проєкти. 280 заявок вже надійшло, 22 проєкти на етапі детального розгляду, 7 готуються до due diligence (повна перевірка з боку інвестора). По 4-м вже підписані угоди про нерозголошення", - розповів міністр економіки.
Як уточнив Соболев, фонд зараз дуже активний, і навколо нього вже формується значний інтерес до співінвестування.
"Він фактично виконує роль каталітичного капіталу та своєрідного знаку якості для ринку, оскільки міжнародні фінансові інституції та інші інвестори часто орієнтуються на це як на сигнал довіри та додаткової перевірки проєкту”, - сказав глава міністерства економіки.
Американсько-український фонд
Американсько-український інвестиційний фонд відбудови створили в межах окремої угоди між Україною та США.
Стартовий капітал фонду становить 150 млн доларів. Половину цієї суми - 75 млн доларів - внесли США через Міжнародну фінансову корпорацію розвитку (DFC), ще 75 млн доларів надала Україна.
Фонд має чітку систему управління. До неї входить керівна рада та чотири профільні комітети: інвестиційний, аудиторський, адміністративний і комітет з пошуку проєктів.
Операційним партнером та інвестиційним радником фонду стала міжнародна компанія Alvarez & Marsal, яка супроводжує відбір і реалізацію проєктів.
Нагадаємо, 1 травня 2025 року Україна та США підписали угоду про надра. Вона передбачає створення інвестиційного фонду. Туди надходитиме 50% роялті, ліцензійних платежів та інших подібних виплат від проєктів з видобутку природних ресурсів в Україні.