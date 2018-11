Фонд Сороса звинуватив Facebook в наклепі і діяльності проти демократії

У Фонді шоковані, що Facebook найняв посередника для очорнення Сороса

Фонд Джорджа Сороса "Відкрите суспільство" звинуватив Facebook у діях, які є загрозою демократичним цінностям, і наклепі проти Сороса. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Open Society Foundation.

Зокрема, в мікроблозі фонду розміщено лист президента фонду Патріка Гаспарда до головного операційного директора (COO) Facebook Шеріл Сандберг. Звернення пов'язане з публікацією в газеті New York Times про те, що соцмережа "вела лобістську кампанію по боротьбі з критиками Facebook" і найняла PR-компанію, щоб вона зв'язала супротивників соцмережі з Джорджем Соросом.

За словами Гаспарда, "праві по всьому світу роблять узгоджену спробу демонізувати" підприємця і його фонди, а сам Сорос отримує листи з погрозами. Також президент фонду підкреслює, що у Facebook вже поширюється негативна інформація про бізнесмена.

Open Society President @patrickgaspard's letter to @facebook's @sherylsandberg about their smear campaign against George Soros & us as reported by @nytimes: https://t.co/YJvCXYWXKm "Your methods threaten the very values underpinning our democracy." pic.twitter.com/X5Q55MkxVR