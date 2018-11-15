Фонд Сороса звинуватив Facebook в наклепі і діяльності проти демократії

Фото: Джордж Сорос (GettyImages)

У Фонді шоковані, що Facebook найняв посередника для очорнення Сороса

Фонд Джорджа Сороса "Відкрите суспільство" звинуватив Facebook у діях, які є загрозою демократичним цінностям, і наклепі проти Сороса. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Open Society Foundation.

Зокрема, в мікроблозі фонду розміщено лист президента фонду Патріка Гаспарда до головного операційного директора (COO) Facebook Шеріл Сандберг. Звернення пов'язане з публікацією в газеті New York Times про те, що соцмережа "вела лобістську кампанію по боротьбі з критиками Facebook" і найняла PR-компанію, щоб вона зв'язала супротивників соцмережі з Джорджем Соросом.

За словами Гаспарда, "праві по всьому світу роблять узгоджену спробу демонізувати" підприємця і його фонди, а сам Сорос отримує листи з погрозами. Також президент фонду підкреслює, що у Facebook вже поширюється негативна інформація про бізнесмена.

Open Society President @patrickgaspard's letter to @facebook's @sherylsandberg about their smear campaign against George Soros & us as reported by @nytimes: https://t.co/YJvCXYWXKm "Your methods threaten the very values underpinning our democracy." pic.twitter.com/X5Q55MkxVR

— Open Society Foundations (@OpenSociety) 15 листопада 2018 р.

"Те, що ви сприяли поширенню таких спотворень, виходить за рамки пристойності... Схоже, що ці спроби були частиною стратегії по відволіканню уваги від того, що ваша компанія не здатна відповісти на проблеми, з якими зіткнулася... Ваші методи загрожують цінностям, на яких заснована наша демократія", - зазначено у листі.

Гаспард попросив про можливість зустрітися з Сандберг і обговорити кроки, які може зробити операційний директор соцмережі, щоб виправити ситуацію. Копія листа також була спрямована і главі Facebook - Марку Цукербергу.

Нагадаємо, у статті NYT стверджувалося, що коли Facebook виявилася в центрі скандалу з неправомірним збиранням персональних даних користувачів з боку Cambridge Analytica, соцмережа спробувала приховати проблему і відволікти увагу суспільства на інші питання. Це не спрацювало, і тоді Facebook організувала кампанію по дискредитації своїх супротивників. Для цього вона звернулася до компанії Definers Public Affairs, а та стала переконувати журналістів розслідувати фінансові зв'язки між оточенням Сороса і членами рухів проти соціальної мережі.