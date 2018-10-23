Біля будинку мільярдера Сороса в США знайшли бомбу

Фото: Джордж Сорос (GettyImages)

Вибуховий пристрій було закладено в поштову скриньку

У місті Бедфорд, в окрузі Уестчестер, штат Нью-Йорк (США), невідомий заклав бомбу біля будинку мільярдера Джорджа Сороса. Про це стало відомо з заяви представника поліції, передає РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

Вибуховий пристрій було закладено в поштову скриньку будинку мільярдера.

"Його виявив один із службовців резиденції Сороса. Відкривши пакет, вийнятий з поштової скриньки, він побачив підозрілий предмет, відніс на безпечну відстань до дерев і викликав співробітників правопорядку. Слідом за цим сапери підірвали небезпечну знахідку", - повідомили в поліції.

Згідно із заявою поліції розслідування справи було передано в ФБР.

Як зазначає видання, Сорос неодноразово отримував погрози від праворадикальних активістів і організацій.

Нагадаємо, в США за підготовку до самопідриву у Вашингтоні в день проміжних виборів, 6 листопада, був заарештований житель штату Нью-Йорк Пол Розенфілд.

За словами заарештованого, таким чином він збирався висловити протест виборів за жеребом.