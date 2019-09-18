Фонд держмайна продав Первомайську ГЕС

Фото: Первомайська ГЕС (facebook Віталія Трубарова)

Первомайську ГЕС продали вдвічі вище стартової ціни

Фонд державного майна України продав Первомайську гідроелектростанцію (ГЕС). Про це у Facebook повідомив в. о. голови Фонду держмайна Віталій Трубаров.

Повідомляється, що Фонд держмайна продав єдиний майновий комплекс Первомайської ГЕС за 107,7 млн гривень при стартовій ціні в 64,6 млн. В аукціоні взяли участь три учасники, покупцем стала компанія ТОВ "ЕМЗА", яка запропонувала ціну більш ніж на 36 млн гривень більше, ніж найближчий конкурент.

"Покупець Первомайської гідроелектростанції зобов'язаний забезпечити збереження профілю діяльності майнового комплексу, дотримуватися вимог законодавства у сфері електроенергетики, обладнати ГЕС рибопропускними і рибозахисними спорудами та в подальшій експлуатації враховувати висновки і рекомендації екологічного аудиту", - додав Трубаров.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Верховна рада України може скасувати перелік об'єктів державної власності, які не підлягають приватизації.

Раніше також повідомлялося, що Фонд держмайна до кінця 2019 року може продати два об'єкта з переліку об'єктів великої приватизації - шахти "Краснолиманська" і "Президент-готель".