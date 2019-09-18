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Кабмін погодив кандидатуру на посаду голови Фонду держмайна

Новини » Політика    18.09.2019 - 13:44
Кабмін погодив кандидатуру на посаду голови Фонду держмайна
Фото: Дмитро Сенниченко (facebook com Ukrainian Real Estate Club)

Уряд погодив Дмитра Сенниченко

Уряд погодив внесення до Верховної Ради України подання прем'єр-міністра України про призначення Дмитра Сенниченка головою Фонду державного майна України. Про це повідомляє прес-служба уряду.

Крім того, сьогодні Кабмін прийняв низку рішень щодо кадрових питань.

Раніше прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що Кабінет міністрів України має намір змінити керівництво Фонду державного майна.

Додамо, що в даний час виконуючим обов'язки голови Фонду держмайна є Віталій Трубаров. ФДМУ є органом виконавчої влади в Україні, який проводить державну політику в сфері приватизації, оренди, використання та відчуження державного майна, управління об'єктами держвласності.

Нагадаємо, 13 вересня 2019 верховна рада України підтримала за основу в першому читанні законопроект №1055-1 "Про оренду державного та комунального майна".

РБК-Україна писало, що 2 вересня президент України Володимир Зеленський доручив уряду і парламенту почати масштабну приватизацію в Україні. Зеленський доручив розпочати підготовку великих державних підприємств для приватизації із залученням інвестиційних радників і провести перший конкурс не пізніше 1 квітня 2020 року.

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