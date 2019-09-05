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Фонд держмайна планує до кінця року продати два великих об'єкта

Новини » Економіка    05.09.2019 - 11:18
Фонд держмайна планує до кінця року продати два великих об'єкта
Фото: Віталій Трубаров (РБК-Україна)

Ці підприємства не становлять труднощів для радників

Фонд держмайна до кінця 2019 року може продати два об'єкта з переліку об'єктів великої приватизації - шахту "Краснолиманська" і "Президент-готель". Про це в.о. голови Фонду держмайна Віталій Трубаров сказав в інтерв'ю РБК-Україна.

Ка зазначив Трубаров, ці підприємства, не потрібно довго готувати до приватизації, це досить прості об'єкти з точки зору радників.

"Тому ми можемо встигнути до кінця року їх продати. Шахта "Краснолиманська" і "Президент-готель" це ті об'єкти, які можуть бути зіграні в коротку", - сказав він.

Нагадаємо, в.о. голови Фонду державного майна Віталій Трубаров в серпні заявив, що Господарський суд міста Києва розблокував процес приватизації "Президент-готелю" (Київ).

Як повідомляло РБК-Україна, в Меморандумі з МВФ міститься норма про приватизацію ряду державних компаній протягом 2019 року. Згідно з документом, продаж "Центренерго", вугільної компанії "Краснолиманська", підприємств "Індар" і "Президент-Готель-Київ" повинні були відбутися в першій половині 2019 року.

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Новини України Фонд госимуществаприватизация
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