Фонд госимущества запустил сайт с данными санкционных активов россиян

Фонд государственного имущества запустил сайт с перечнем всех арестованных активов россиян и коллаборантов, переданных в управление ведомства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Фонда госимущества.

В реестр внесена информация о 136 санкционных активах - это имущество российских олигархов Михаила Шелкова, Владимира Евтушенкова, Аркадия Ротенберга, херсонского коллаборанта Владимира Сальдо, российского сенатора Сергея Цекова, президента-беглеца Виктора Януковича и других.

Как рассказали в Фонде, арестованное имущество в дальнейшем будет выставлено на приватизацию или аренду через систему Prozorro. Там каждый желающий в режиме реального времени сможет следить за ходом аукциона.

Реестр был запущен с целью информирования украинской общественности и иностранных партнеров о состоянии дел со всеми конфискованными активами, находящимися в управлении Фонда.

"Важно, чтобы каждый в несколько кликов мог узнать все об арестованном имуществе коллаборантов или российских олигархов, которое в дальнейшем может принести прибыль государству", – рассказал первый заместитель председателя Фонда госимущества Денис Шугалий.

Следует отметить, что список арестованных активов будет увеличиваться. Ведь в ближайшее время Фонд планируется передать еще около 500 объектов российских олигархов и украинских коллаборантов.

Случаи снятия санкции с российских бизнесменов

Напомним, 6 сентября стало известно, что суд Европейского Союза отклонил апелляцию на санкции Геннадия Тимченко, российского олигарха и давнего союзника президента Владимира Путина, занесенного в черный список после вторжения Москвы в Украину в 2022 году.

Ранее сообщалось, что в июле Великобритания отменила персональные санкции , введенные в отношении российского бизнесмена и основателя банка "Тинькофф" Олега Тинькова.

Также соучредитель компании "Яндекс" Аркадий Волож официально попросил ЕС упразднить санкции против него. Это произошло после его первого осуждения войны РФ против Украины.

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