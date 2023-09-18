Фонд держмайна запустив сайт з даними санкційних активів росіян

Фонд державного майна запустив сайт з переліком усіх заарештованих активів росіян і колаборантів, переданих в управління відомства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Фонду держмайна.

У реєстр внесено інформацію про 136 санкційних активів - це майно російських олігархів Михайла Шелкова, Володимира Євтушенкова, Аркадія Ротенберга, херсонського колаборанта Володимира Сальдо, російського сенатора Сергія Цекова, президента-втікача Віктора Януковича та інших.

Як розповіли у Фонді, арештоване майно надалі буде виставлено на приватизацію або оренду через систему Prozorro. Там кожен охочий у режимі реального часу зможе стежити за перебігом аукціону.

Реєстр запустили з метою інформування української громадськості та іноземних партнерів про стан справ з усіма конфіскованими активами, що перебувають в управлінні Фонду.

"Важливо, щоб кожен у кілька кліків міг дізнатися все про заарештоване майно колаборантів або російських олігархів, яке надалі може принести прибуток державі", - розповів перший заступник голови Фонду держмайна Денис Шугалій.

Варто зауважити, що список заарештованих активів буде збільшуватися. Адже найближчим часом Фонду планують передати ще близько 500 об'єктів російських олігархів та українських колаборантів.

Випадки зняття санкції з російських бізнесменів

Нагадаємо, 6 вересня стало відомо, що суд Європейського Союзу відхилив апеляцію на санкції Геннадія Тимченка, російського олігарха та давнього союзника президента Володимира Путіна, занесеного до чорного списку після вторгнення Москви до України у 2022 році.

Раніше повідомлялося, що у липні Велика Британія скасувала персональні санкції, введені стосовно російського бізнесмена і засновника банку "Тинькофф" Олега Тинькова.

Також співзасновник компанії "Яндекс" Аркадій Волож офіційно попросив ЄС скасувати санкції проти нього. Це сталося після його першого засудження війни РФ проти України.

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