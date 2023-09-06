Суд ЕС отказал друзьям Путина в снятии санкций

Суд Европейского Союза отклонил апелляцию на санкции Геннадия Тимченко, российского олигарха и давнего союзника президента Владимира Путина, занесенного в черный список после вторжения Москвы в Украину в 2022 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Общий суд ЕС, первая инстанция Суда ЕС в Люксембурге, также отклонил аналогичные апелляции жены Тимченко Елены, а также российского бизнесмена Дмитрия Пумпянского и его жены Галины.

Решения могут быть обжалованы в высшей инстанции ЕС.

Тимченко подал в отставку с поста руководителя крупнейшего в России частного производителя природного газа "Новатэка" в марте прошлого года после того, как на него наложили санкции ЕС.

ЕС также внес в черный список Дмитрия Пумпянского, заявив, что он миллиардер, чей бизнес поддерживает и получает выгоду от сотрудничества с российским государством.

Попытки отменить санкции

ЕС ввел санкции в отношении около 1800 человек и организаций с момента нападения России на Украину, начиная с оккупации Крыма в 2014 году и полномасштабного вторжения в страну в феврале прошлого года.

Десятки богатых российских бизнесменов, в том числе таких, как Роман Абрамович, и члены их семей обратились в суды блока в Люксембурге, пытаясь вырваться из-под санкций и восстановить контроль над своими активами, особняками и суперяхтами.

В августе Евгений Швидлер, миллиардер и партнер российского бизнесмена Романа Абрамовича, проиграл в Высоком суде Лондона попытку отменить британские санкции, введенные против него после вторжения России в Украину.