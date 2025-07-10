Глава МИД Италии открыл конференцию по восстановлению Украины
Глава Министерства иностранных дел (МИД) Италии Антонио Таяни открыл Конференцию по восстановлению Украины в Риме.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Министерства иностранных дел (МИД) Италии Антонио Таяни, которого цитирует The Guardian.
"Мы хотим провести это мероприятие сегодня и завтра, потому что верим в Украину... Эта встреча не является только экономической, мы хотим послать четкий сигнал: Украина не одинока, мы хотим поддержать вашу свободу, вашу независимость", - добавил он.
После этого Таяни заявил о важности начала восстановления Украины уже во время войны, чтобы поддержать ее критическую инфраструктуру, в том же числе и стабильность электросети.
Конференция по восстановлению Украины
Конференция по восстановлению Украины - международная платформа, на которой обсуждаются приоритеты, стратегии и финансирование послевоенного восстановления Украины. В ней принимают участие представители правительств, международных организаций, бизнеса и гражданского общества. Ключевые темы включают энергетику, инфраструктуру, цифровую трансформацию, реформы, поддержку малого бизнеса и прозрачность использования помощи.
8 июля президентВладимир Зеленский утвердил состав украинской делегации, которые посетит конференцию по восстановлению в Риме.
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