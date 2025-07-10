Зеленский: активы РФ должны идти на восстановление Украины, необходимо четко договориться

Запад должен использовать не только доходы от замороженных российских активов, но и сами активы. Средства должны идти на восстановление Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Владимира Зеленского во время выступления на конференции по восстановлению Украины.

"Мы должны четко договориться, что замороженные российские активы должны пойти на восстановление Украины. Не только доходы от этих активов, но и сами активы должны использоваться, и гораздо активнее, чем сейчас, для спасения жизней", - заявил президент.

Он добавил, что Украина также нуждается в четкой системе восстановления - специального фонда восстановления и финансирования на разных уровнях для государственного бюджета и местных общин.

"Мы очень открыты к сотрудничеству с любым бизнесом, который может поддержать нашу силу, производство, логистику и восстановление", - отметил Зеленский.