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"Это чистый терроризм": Зеленский в Риме рассказал о новой массированной атаке на Киев

Рим, Четверг 10 июля 2025 13:13
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"Это чистый терроризм": Зеленский в Риме рассказал о новой массированной атаке на Киев Фото: украинский президент Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

В течение последних ночей Украина подвергается масштабным воздушным атакам с применением сотен модифицированных российско-иранских дронов-камикадзе "Шахед".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского на конференции по восстановлению Украины в Риме.

"Только этой ночью они совершили очередную массированную атаку по Украине. В основном по нашей столице - Киеву. В ударе были задействованы российско-иранские Шахеды. Эти дроны были сильно модифицированы, чтобы они вызывали больше разрушений и чтобы их было труднее сбить", - пояснил Зеленский.

Он отметил, что Украина сейчас сталкивается с атаками сотен этих дронов каждую ночь.

"Это чистый терроризм. Ночью накануне они запустили более 700 дронов и ракет. Этой ночью - около 400. И они пытаются делать это как можно чаще", - добавил он.

По словам президента, это именно то, чего хочет российский диктатор Владимир Путин.

"Чтобы наши люди страдали, чтобы бежали из Украины. И чтобы дома, школы, сама жизнь была уничтожена повсюду. Не только возле передовой", - подытожил Зеленский.

Обстрел Киева 10 июля

Напомним, что этой ночью россияне в очередной раз массированно атаковали Украину ракетами и дронами. Основной целью вражеского удара, как уже упоминалось, стал именно Киев.

Россияне запустили в направлении столицы дроны-камикадзе, а также баллистические и крылатые ракеты. В результате вражеской атаки последствия зафиксированы в шести районах города.

В частности, были повреждены дома, фиксировались пожары и не только. Наибольшие повреждения - в Шевченковском.

Подробнее о последствиях вражеской атаки на столицу - читайте в материале РБК-Украина.

Атака на Луцк 9 июля

Также мы писали, что минувшей ночью российская армия массированно атаковали Украину дронами и ракетами. В частности, всего было зафиксировано 741 цель воздушного нападения, из которых 718 были обезврежены.

Стоит добавить, что в ночь на 9 июля, основная вражеская атака была сосредоточена на Луцк. В результате обстрела в городе были пожары.

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