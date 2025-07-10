"Это чистый терроризм": Зеленский в Риме рассказал о новой массированной атаке на Киев
В течение последних ночей Украина подвергается масштабным воздушным атакам с применением сотен модифицированных российско-иранских дронов-камикадзе "Шахед".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского на конференции по восстановлению Украины в Риме.
"Только этой ночью они совершили очередную массированную атаку по Украине. В основном по нашей столице - Киеву. В ударе были задействованы российско-иранские Шахеды. Эти дроны были сильно модифицированы, чтобы они вызывали больше разрушений и чтобы их было труднее сбить", - пояснил Зеленский.
Он отметил, что Украина сейчас сталкивается с атаками сотен этих дронов каждую ночь.
"Это чистый терроризм. Ночью накануне они запустили более 700 дронов и ракет. Этой ночью - около 400. И они пытаются делать это как можно чаще", - добавил он.
По словам президента, это именно то, чего хочет российский диктатор Владимир Путин.
"Чтобы наши люди страдали, чтобы бежали из Украины. И чтобы дома, школы, сама жизнь была уничтожена повсюду. Не только возле передовой", - подытожил Зеленский.
Обстрел Киева 10 июля
Напомним, что этой ночью россияне в очередной раз массированно атаковали Украину ракетами и дронами. Основной целью вражеского удара, как уже упоминалось, стал именно Киев.
Россияне запустили в направлении столицы дроны-камикадзе, а также баллистические и крылатые ракеты. В результате вражеской атаки последствия зафиксированы в шести районах города.
В частности, были повреждены дома, фиксировались пожары и не только. Наибольшие повреждения - в Шевченковском.
Подробнее о последствиях вражеской атаки на столицу - читайте в материале РБК-Украина.
Атака на Луцк 9 июля
Также мы писали, что минувшей ночью российская армия массированно атаковали Украину дронами и ракетами. В частности, всего было зафиксировано 741 цель воздушного нападения, из которых 718 были обезврежены.
Стоит добавить, что в ночь на 9 июля, основная вражеская атака была сосредоточена на Луцк. В результате обстрела в городе были пожары.
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