"Это чистый терроризм": Зеленский в Риме рассказал о новой массированной атаке на Киев

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского на конференции по восстановлению Украины в Риме.

"Только этой ночью они совершили очередную массированную атаку по Украине. В основном по нашей столице - Киеву. В ударе были задействованы российско-иранские Шахеды. Эти дроны были сильно модифицированы, чтобы они вызывали больше разрушений и чтобы их было труднее сбить", - пояснил Зеленский.

Он отметил, что Украина сейчас сталкивается с атаками сотен этих дронов каждую ночь.

"Это чистый терроризм. Ночью накануне они запустили более 700 дронов и ракет. Этой ночью - около 400. И они пытаются делать это как можно чаще", - добавил он.

По словам президента, это именно то, чего хочет российский диктатор Владимир Путин.

"Чтобы наши люди страдали, чтобы бежали из Украины. И чтобы дома, школы, сама жизнь была уничтожена повсюду. Не только возле передовой", - подытожил Зеленский.