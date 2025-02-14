Фон дер Ляйен ответила, будет ли участвовать в переговорах по прекращению войны в Украине

На вопрос, будет ли она за столом переговоров, фон дер Ляйен ответила: "Абсолютно точно".

"Потому, что Украина нуждается в справедливом и прочном мире. Для этой цели очень важно, чтобы был истинный мир, все наблюдают за ситуацией очень внимательно, и это будет возможно только при участии ЕС рядом в поддержку Украины. И другой компонент - это процесс вступления Украины в ЕС, предварительное условие - это длительный мир", - отметила президент ЕК.

До этого во вступительной речи перед началом Мюнхенской конференции по безопасности она заявляла, что ЕС будет активизировать усилия по вступлению Украины в блок.

"Здесь уже много сделано, но опять же сейчас пришло время усиливать эту работу. Исключения для национальных бюджетов, общий подход к инвестициям и ускорение вступления Украины в ЕС - вот в чем должны заключаться новые цели Европейского Союза", - подчеркнула фон дер Ляйен.