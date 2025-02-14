Фон дер Ляєн відповіла, чи братиме участь у переговорах щодо припинення війни в Україні

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн братиме участь у переговорах щодо припинення війни Росії проти України. Адже, за її словами, Україна потребує справедливого та міцного миру.
Про це заявила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн на Мюнхенській безпековій конференції, передає кореспондент РБК-Україна.
На питання, чи буде вона за столом переговорів, фон дер Ляєн відповіла: "Абсолютно точно".
"Тому, що Україна потребує справедливого та міцного миру. Для цієї мети дуже важливо, щоб був істинний мир, всі спостерігають за ситуацією дуже уважно, і це буде можливо тільки за участю ЄС поруч на підтримку України. І інший компонент - це процес вступу України до ЄС, попередня умова - це тривалий мир", - зазначила президент ЄК.
До цього у вступній промові перед початком Мюнхенської безпекової конференції вона заявляла, що ЄС активізуватиме зусилля щодо вступу України до блоку.
"Тут уже багато зроблено, але знову ж таки зараз настав час посилювати цю роботу. Винятки для національних бюджетів, спільний підхід до інвестицій та прискорення вступу України до ЄС - ось у чому мають полягати нові цілі Європейського Союзу", - наголосила фон дер Ляєн.
Нагадаємо, раніше на пресконференції у Білому домі президент США Дональд Трамп анонсував зустріч представників України, США та Росії у Саудівській Аравії.
Однак сьогодні представник президентської команди у коментарі РБК-Україна зауважив, що Україна не планувала проводити переговори у Саудівській Аравії наступного тижня.
Також вчора Трамп анонсував зустріч України, США та Росії на полях Мюнхенської безпекової конференції.
Проте в Офісі президента України заперечили ймовірність подібних переговорів і підкреслили, що українська сторона спочатку має вести переговори з Америкою та Європою.
До того ж голова форуму в Мюнхені Крістоф Хойсген заявив, що представників РФ не буде на конференції, оскільки вони не отримали акредитацію.
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