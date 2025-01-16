Более 60% беженцев готовы вернуться в Украину, но есть условие

Большинство украинских беженцев планируют вернуться на Родину, после того, как в нашей стране станет безопасно. ООН вместе с украинским правительством уже работают над программами для обеспечения этих людей жильем и работой.

РБК-Украина сообщает, что об этом во время пресс-конференции в четверг, 16 января, рассказал верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.

Он отметил, что согласно результатам опроса, 61% украинских беженцев планируют вернуться на Родину, как только в стране будут созданы безопасные условия. Гранди заявил, что во время встречи с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем утром в четверг, они определили, что очень важно уже сейчас работать на тем, чтобы люди не оставались беженцам навсегда. Сейчас международные организации совместно с правительством Украины работают над вопросами, которые будут способствовать возвращению граждан. В частности, обсуждается обеспечение жильем и создание новых рабочих мест. В рамках сотрудничества также рассматриваются программы повышения квалификации, чтобы помочь людям быстрее интегрироваться после возвращения.