В какие страны ЕС больше всего едут украинские беженцы: новые данные Евростата
В странах ЕС временной защитой пользуется более 4,1 млн человек из Украины. Украинцы продолжают ехать в Европу, чтобы получить убежище.
В какие страны беженцы едут больше всего, а откуда выезжают, РБК-Украина сообщает со ссылкой на данные Евростата.
В странах ЕС временной защитой пользуются 4 123 875 человек, которые выехали из Украины в результате войны. Об этом свидетельствуют последние данные Евростата на 31 июля 2024 года.
Больше всего людей со временной защитой в таких странах:
- Германия (1110600 человек; 26,9% от общего количества в ЕС);
- Польша (976 205; 23,7%);
- Чехия (369610; 9,0%).
В июле украинцы активно ехали для получения временной защиты в такие страны:
- Польшу (+10430; +1,1%);
- Чехию (+8834; +2,4%);
- Румынию (+4250; +2,6%).
Однако в двух странах количество украинцев со временной защитой уменьшилось:
- Франции (-470; -0,8%);
- Люксембурге (-470; -11,0%) и
Германия ежемесячно принимает наибольшее количество украинцев, однако, по данным Евростата, в июле число беженцев из Украины сократилось на 236 925 человек (-17,6%). Это связано с тем, что страна изъяла из зарегистрированного количества людей с временной защитой тех, у кого этот статус стал недействительным. Это было связано с тем, что украинцы получили или другой статус защиты, или уехали из Германии.
К концу июля граждане Украины составляли более 98% людей со статусом временной защиты в ЕС. Взрослые женщины со статусом защиты – 45,3%, дети – 32,4%, взрослые мужчины – 22,4%.
Напомним, мы писали, какие страны изменили правила для украинских беженцев. Правительства сократили выплаты и ввели новые условия.
Также мы сообщали, что в Чехии усилят контроль над украинскими беженцами. Будут проверять, живут ли украинцы по указанному месту пребывания.
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