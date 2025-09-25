Фон дер Ляйен убеждала Трампа в угрозе Путина, - Politico

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на прямую позвонила президенту США Дональду Трампу после того, как российский дрон повредил здание представительства Евросоюза в Киеве.

Напомним, в июле, во время ожного из обстрелов Киева россияне повредили здание представительства Евросоюза в Киеве. Как пишет издание, после этого фон дер Ляйен позвонила Трампу напрямую.

Чиновники ЕС, знакомые с содержанием звонка, рассказали, что она сказала Трампу: "Вот на что способен Путин. Вот наглядный пример того, как Путин не держит своего слова".

Издание пишет, что тот факт, что фон дер Ляйен и Трамп общаются напрямую, имеет все большее геополитическое значение. В начале второго срока Трампа в ЕС боялись, что его отодвинут от важной дипломатии по войне в Украине, ведь президент США поддерживал Кремль.

"Но с июня что-то изменилось, и теперь два лидера регулярно общаются. Трамп осыпает фон дер Ляйен комплиментами, такими как "фантастическая" и "потрясающая", и европейские дипломаты считают, что химия между ними играет роль в ухудшении позиции Трампа в отношении Путина", - написало издание.

По данным Politico, резкое изменение тона Трампа в отношении РФ, которую он назвал "бумажным тигром", которому трудно сравниться с "великим духом" украинцев, произошло именно после разговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским и фон дер Ляйен.

Также источник издания рассказал, что проукраинский пост Трампа в Truth Social был опубликован после разговора с фон дер Ляйен относительно санкций. На этом разговоре присутствовал и госсекретарь США Марко Рубио. По словам чиновника, обсуждение в основном было сосредоточено на усилении давления на Россию.

"Фон дер Ляйен ясно дала понять, насколько мы полны решимости продолжать давление на Россию", - добавил источник Politico.

Как пишет издание, Трамп колеблется относительно своих фаворитов в Европе. Это может свидетельствовать о том, что фон дер Ляйен придется идти на серьезные уступки Штатам, особенно в вопросе торговли или по поводу крупных технологических компаний. Но она смогла добиться участия ЕС в переговорах по Украине.

Еще один представитель ЕС заявил, что поворотный момент в отношениях наступил на саммите G7 16-17 июня в Канаде. Там фон дер Ляйен и Трамп провели двустороннюю встречу и обсудили торговое соглашение между ЕС и США.

"После этого контакты активизировались", - сказал первый представитель ЕС.

Европейские дипломаты признают, что торговая сделка с США получилась невыгодной для ЕС, но стиль переговоров Урсулы фон дер Ляйен произвел впечатление даже на Дональда Трампа. Он запомнил ее жесткую позицию и во время следующей встречи в Вашингтоне пошутил: "Вы, наверное, мощнее всех этих мужчин", обращаясь к ней в кругу европейских лидеров.

По данным Politico, месседж был очевиден: Брюссель усиливает свой трансатлантический голос, и именно фон дер Ляйен все чаще становится ключевой собеседницей Трампа. Для Европы, стремящейся звучать единым голосом, важно иметь человека, способного достучаться напрямую.