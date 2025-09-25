ua en ru
Чт, 25 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Генассамблея ООН Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Фон дер Ляйен убеждала Трампа в угрозе Путина, - Politico

США, Четверг 25 сентября 2025 11:23
UA EN RU
Фон дер Ляйен убеждала Трампа в угрозе Путина, - Politico Фото: президент США Дональд Трамп глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на прямую позвонила президенту США Дональду Трампу после того, как российский дрон повредил здание представительства Евросоюза в Киеве.

Как сообщает РБК-Украина, об этом пишет Politico.

Напомним, в июле, во время ожного из обстрелов Киева россияне повредили здание представительства Евросоюза в Киеве. Как пишет издание, после этого фон дер Ляйен позвонила Трампу напрямую.

Чиновники ЕС, знакомые с содержанием звонка, рассказали, что она сказала Трампу: "Вот на что способен Путин. Вот наглядный пример того, как Путин не держит своего слова".

Издание пишет, что тот факт, что фон дер Ляйен и Трамп общаются напрямую, имеет все большее геополитическое значение. В начале второго срока Трампа в ЕС боялись, что его отодвинут от важной дипломатии по войне в Украине, ведь президент США поддерживал Кремль.

"Но с июня что-то изменилось, и теперь два лидера регулярно общаются. Трамп осыпает фон дер Ляйен комплиментами, такими как "фантастическая" и "потрясающая", и европейские дипломаты считают, что химия между ними играет роль в ухудшении позиции Трампа в отношении Путина", - написало издание.

По данным Politico, резкое изменение тона Трампа в отношении РФ, которую он назвал "бумажным тигром", которому трудно сравниться с "великим духом" украинцев, произошло именно после разговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским и фон дер Ляйен.

Также источник издания рассказал, что проукраинский пост Трампа в Truth Social был опубликован после разговора с фон дер Ляйен относительно санкций. На этом разговоре присутствовал и госсекретарь США Марко Рубио. По словам чиновника, обсуждение в основном было сосредоточено на усилении давления на Россию.

"Фон дер Ляйен ясно дала понять, насколько мы полны решимости продолжать давление на Россию", - добавил источник Politico.

Как пишет издание, Трамп колеблется относительно своих фаворитов в Европе. Это может свидетельствовать о том, что фон дер Ляйен придется идти на серьезные уступки Штатам, особенно в вопросе торговли или по поводу крупных технологических компаний. Но она смогла добиться участия ЕС в переговорах по Украине.

Еще один представитель ЕС заявил, что поворотный момент в отношениях наступил на саммите G7 16-17 июня в Канаде. Там фон дер Ляйен и Трамп провели двустороннюю встречу и обсудили торговое соглашение между ЕС и США.

"После этого контакты активизировались", - сказал первый представитель ЕС.

Европейские дипломаты признают, что торговая сделка с США получилась невыгодной для ЕС, но стиль переговоров Урсулы фон дер Ляйен произвел впечатление даже на Дональда Трампа. Он запомнил ее жесткую позицию и во время следующей встречи в Вашингтоне пошутил: "Вы, наверное, мощнее всех этих мужчин", обращаясь к ней в кругу европейских лидеров.

По данным Politico, месседж был очевиден: Брюссель усиливает свой трансатлантический голос, и именно фон дер Ляйен все чаще становится ключевой собеседницей Трампа. Для Европы, стремящейся звучать единым голосом, важно иметь человека, способного достучаться напрямую.

Ранее Трамп после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским написал в своей соцсети Truth Social, что Украина может вернуть все свои территории, которые временно оккупировали россияне.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Урсула фон дер Ляйен Дональд Трамп
Новости
ВСУ сбили российский Су-34, который сбрасывал авиабомбы на Запорожье
ВСУ сбили российский Су-34, который сбрасывал авиабомбы на Запорожье
Аналитика
"Я воюю за тех, кто уже не может". Фронтовые истории женщин 47-й бригады "Магура"
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина "Я воюю за тех, кто уже не может". Фронтовые истории женщин 47-й бригады "Магура"