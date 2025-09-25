ua en ru
Фон дер Ляєн переконувала Трампа у загрозі Путіна, - Politico

США, Четвер 25 вересня 2025 11:23
Фон дер Ляєн переконувала Трампа у загрозі Путіна, - Politico Фото: президент США Дональд Трамп глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на пряму зателефонувала президенту США Дональду Трампу після того, як російський дрон пошкодив будівлю представництва Євросоюзу в Києві.

Як повідомляє РБК-Україна, про це пише Politico.

Нагадаємо, у липні, під час ожного з обстрілів Києва росіяни пошколили будівлю представництва Євросоюзу в Києві. Як пише видання, після цього фон дер Ляєн зателефонувала Трампу безпосередньо.

Чиновиники ЄС, знайомі зі змістом дзвінка, розповіли, що вона сказала Трампу: "Ось на що здатний Путін. Ось наочний приклад того, як Путін не тримає свого слова".

Видання пише, що той факт, що фон дер Ляєн і Трамп спілкуються безпосередньо, має дедалі більше геополітичне значення. На початку другого терміну Трампа в ЄС боялися, що його відсунуть від важливої дипломатії щодо війни в Україні, адже президент США підтримував Кремль.

"Але з червня щось змінилося, і тепер два лідери регулярно спілкуються. Трамп обсипає фон дер Ляєн компліментами, такими як "фантастична" і "приголомшлива", і європейські дипломати вважають, що хімія між ними відіграє роль у погіршенні позиції Трампа щодо Путіна", - написало видання.

За даними Politico, різка зміна тону Трампа щодо РФ, яку він назвав "паперовим тигром", якому важко зрівнятися з "великим духом" українців, сталася саме після розмов із президентом України Володимиром Зеленським та фон дер Ляєн.

Також джерело видання розповіло, що проукраїнський пост Трампа в Truth Social був опублікований після розмови з фон дер Ляєн щодо санкцій. На цій розмові був присутній і держсекретар США Марко Рубіо. За словами чиновника, обговорення в основному було зосереджено на посиленні тиску на Росію.

"Фон дер Ляєн ясно дала зрозуміти, наскільки ми сповнені рішучості продовжувати тиск на Росію", - додало джерело Politico.

Як пише видання, Трамп вагається щодо своїх фаворитів у Європі. Це може свідчити про те, що фон дер Ляєн доведеться йти на серйозні поступки Штатам, особливо в питанні торгівлі або з приводу великих технологічних компаній. Але вона змогла домогтися участі ЄС у переговорах щодо України.

Ще один представник ЄС заявив, що поворотний момент у відносинах настав на саміті G7 16-17 червня в Канаді. Там фон дер Ляєн і Трамп провели двосторонню зустріч і обговорили торговельну угоду між ЄС і США.

"Після цього контакти активізувалися", - сказав перший представник ЄС.

Європейські дипломати визнають, що торговельна угода з США вийшла невигідною для ЄС, але стиль переговорів Урсули фон дер Ляєн справив враження навіть на Дональда Трампа. Він запам’ятав її жорстку позицію і під час наступної зустрічі у Вашингтоні пожартував: "Ви, мабуть, могутніші за всіх цих чоловіків", звертаючись до неї в колі європейських лідерів.

За даними Politico, меседж був очевидний: Брюссель посилює свій трансатлантичний голос, і саме фон дер Ляєн дедалі частіше стає ключовою співрозмовницею Трампа. Для Європи, яка прагне звучати єдиним голосом, важливо мати людину, здатну достукатися напряму.

Раніше Трамп після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським написав у своїй соцмережі Truth Social, що Україна може повернути всі свої території, які тимчасово окупували росіяни.

