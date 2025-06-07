С фокусом на Украине: канадский премьер объявил приоритеты саммита G7

Саммит G7 в Канаде

Напомним, летний саммит состоится в городе Кананаскис, провинция Альберта. Канада уже в седьмой раз председательствует в G7.

Премьер-министр Канады Марк Карни подтвердил, что президент Украины Владимир Зеленский приглашен на встречу "Группы семи", в состав которой входят Великобритания, Канада, Франция, Германия, Италия, Япония и США.

По словам руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака, в Киеве надеются на встречу Зеленского на полях саммита с президентом США Дональдом Трампом. Подготовкой к этому украинская делегация занималась во время посещения Вашингтона в начале июня.

В то же время, украинский лидер недавно заявил, что необходимо работать над совместными санкциями на уровне "Большой семерки", если Россия превратит мирные переговоры в пустую болтовню.

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