Новый премьер Канады пригласил Зеленского на саммит G7

Премьер-министр Канады Марк Карни пригласил президента Украины Владимира Зеленского на саммит "Группы семи". Саммит состоится в июне 2025 года в канадской провинции Альберта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times.

По словам Карни, он передал Зеленскому приглашение на саммит G7 во время телефонного разговора, который состоялся накануне.

"Президент Зеленский был приглашен на встречу G7 в Альберте в июне", - сказал представитель правительства Канады.

Канада, которая в этом году председательствует в "Группе семи", будет принимать саммит в Кананаскисе, что в западной канадской провинции Альберта, 15-17 июня.

Напомним, накануне стало известно, что Зеленский и Карни провели телефонный разговор. Подробно о том, что они обсуждали - читайте в материале РБК-Украина.

G7

Напомним, в состав G7 входят Великобритания, Канада, Франция, Германия, Италия, Япония и США. С 12 по 14 марта министры иностранных дел G7 собрались в канадском городе Ла-Мальбе. Канада начала свое председательство в G7 с 1 января 2025 года.

В июне 2025 года в Кананаскисе, провинция Альберта, Канада, состоится саммит лидеров стран "Большой семерки". Это мероприятие, которое отмечает 50-ю годовщину первого саммита G7, станет важным событием для обсуждения глобальных вызовов и поиска совместных решений.

Ожидается, что во время саммита лидеры G7 обсудят вопросы международной безопасности и стабильности, в частности ситуации в Украине и меры по сдерживанию агрессивных действий России.