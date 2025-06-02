Зеленский о переговорах с РФ: если это болтовня, время для новых санкций от G7

Страны Запада должны надавить на Россию, если она превратит переговоры с Украиной в Стамбуле в пустую болтовню.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского на пресс-конференции по итогам встречи "Бухарестской девятки".

"Если Россия превратит встречу в Стамбуле в пустую болтовню, то должен быть новый уровень давления и новые санкции и не только от Европы", - отметил украинский лидер.

Он уточнил, что необходимо работать над совместными санкциями на уровне "Большой семерки", в том числе с США и всеми другими странами, которые хотят мира.

К слову, США пока не спешат вводить новые санкции против России. Госсекретарь Марко Рубио объяснил это тем, что Москва в таком случае якобы может отказаться от переговоров.