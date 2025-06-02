ua en ru
Пн, 02 июня News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Авто Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Контакты Команда О компании Редакционная политика

Зеленский о переговорах с РФ: если это болтовня, время для новых санкций от G7

Понедельник 02 июня 2025 16:41
UA EN RU
Зеленский о переговорах с РФ: если это болтовня, время для новых санкций от G7 Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Страны Запада должны надавить на Россию, если она превратит переговоры с Украиной в Стамбуле в пустую болтовню.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского на пресс-конференции по итогам встречи "Бухарестской девятки".

"Если Россия превратит встречу в Стамбуле в пустую болтовню, то должен быть новый уровень давления и новые санкции и не только от Европы", - отметил украинский лидер.

Он уточнил, что необходимо работать над совместными санкциями на уровне "Большой семерки", в том числе с США и всеми другими странами, которые хотят мира.

К слову, США пока не спешат вводить новые санкции против России. Госсекретарь Марко Рубио объяснил это тем, что Москва в таком случае якобы может отказаться от переговоров.

Переговоры Украины и России

Напомним, в Стамбуле сегодня, 2 июня, встретились украинская и российская делегации. Переговоры продлились около часа.

Пока что конкретные результаты встречи неизвестны. Ожидалось, что на переговорах Россия представить Украине свою позицию по прекращению огня в письменном виде.

Детальнее о том, как прошел второй раунд мирных переговоров, - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Российская Федерация G7 Война в Украине
NEWS
Переговоры Украины и России в Стамбуле: все подробности второго раунда
Переговоры Украины и России в Стамбуле: все подробности второго раунда
DAILY
Летнее наступление РФ. Что готовит Кремль на фронте и как Украина ответит на удар
Юлия Акимова, Ульяна Безпалько Летнее наступление РФ. Что готовит Кремль на фронте и как Украина ответит на удар