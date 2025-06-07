З фокусом на Україні: канадський прем'єр оголосив пріоритети саміту G7

Саміт G7 в Канаді

Нагадаємо, літній саміт відбудеться в місті Кананаскіс, провінція Альберта. Канада вже всьоме головує в G7.

Прем'єр-міністр Канади Марк Карні підтвердив, що президента України Володимира Зеленського запрошено на зустріч "Групи семи", до складу якої входять Велика Британія, Канада, Франція, Німеччина, Італія, Японія та США.

За словами керівника Офісу президента України Андрія Єрмака, в Києві сподіваються на зустріч Зеленського на полях саміту з президентом США Дональдом Трампом. Підготовкою до цього українська делегація займалася під час візиту до Вашингтона на початку червня.

Водночас український лідер нещодавно заявив, що необхідно працювати над спільними санкціями на рівні "Великої сімки", якщо Росія перетворить мирні переговори на порожню балаканину.

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