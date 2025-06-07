ua en ru
Сб, 07 июня News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Авто Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Контакты Команда О компании Редакционная политика

С фокусом на Украине: канадский премьер объявил приоритеты саммита G7

Суббота 07 июня 2025 20:13
UA EN RU
С фокусом на Украине: канадский премьер объявил приоритеты саммита G7 Фото: премьер-министр Канады Марк Карни (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

В повестку дня саммита G7, который пройдет в канадской провинции Альберта с 15 по 17 июня, будет включен справедливый и прочный мир в Украине и в других зонах конфликтов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Канады Марка Карни.

В частности, преьмер озвучил приоритеты, которые определят повестку дня предстоящего саммита. По словам Карни, основными направлениями, по которым Канада будет добиваться договоренностей, станут:

  • укрепление мира и межджународной безопасности
  • противодействие иностранному вмешательству и транснациональной преступности
  • улучшение реагирования на лесные пожары

Более того, среди приоритетов будут обеспечение энергетической безопасности и партнерских отношений будущего, а также ускорение цифрового перехода, который обеспечит экономический рост.

"Другие дискуссии будут посвящены вопросам справедливого и прочного мира для Украины и других конфликтных регионов мира", - говорится в сообщении.

Саммит G7 в Канаде

Напомним, летний саммит состоится в городе Кананаскис, провинция Альберта. Канада уже в седьмой раз председательствует в G7.

Премьер-министр Канады Марк Карни подтвердил, что президент Украины Владимир Зеленский приглашен на встречу "Группы семи", в состав которой входят Великобритания, Канада, Франция, Германия, Италия, Япония и США.

По словам руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака, в Киеве надеются на встречу Зеленского на полях саммита с президентом США Дональдом Трампом. Подготовкой к этому украинская делегация занималась во время посещения Вашингтона в начале июня.

В то же время, украинский лидер недавно заявил, что необходимо работать над совместными санкциями на уровне "Большой семерки", если Россия превратит мирные переговоры в пустую болтовню.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Канада G7
NEWS
Уникальные кадры "Паутины": СБУ показала полет дрона до поражения Ту-22М3
Уникальные кадры "Паутины": СБУ показала полет дрона до поражения Ту-22М3
DAILY
Черный день авиации РФ. Остановит ли Кремль обстрелы после удара СБУ по самолетам
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Черный день авиации РФ. Остановит ли Кремль обстрелы после удара СБУ по самолетам