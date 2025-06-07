З фокусом на Україні: канадський прем'єр оголосив пріоритети саміту G7

До порядку денного саміту G7, який відбудеться в канадській провінції Альберта з 15 до 17 червня, буде включено справедливий і міцний мир в Україні та в інших зонах конфліктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Канади Марка Карні.

"Інші дискусії будуть присвячені питанням справедливого і міцного миру для України та інших конфліктних регіонів світу", - йдеться в повідомленні.

Ба більше, серед пріоритетів будуть гарантування енергетичної безпеки та партнерських відносин майбутнього, а також прискорення цифрового переходу, який забезпечить економічне зростання.

Зокрема прем'єр озвучив пріоритети, які визначатимуть порядок денний майбутнього саміту. За словами Карні, основними напрямками, по яких Канада домагатиметься домовленостей, стануть:

Саміт G7 в Канаді

Нагадаємо, літній саміт відбудеться в місті Кананаскіс, провінція Альберта. Канада вже всьоме головує в G7.

Прем'єр-міністр Канади Марк Карні підтвердив, що президента України Володимира Зеленського запрошено на зустріч "Групи семи", до складу якої входять Велика Британія, Канада, Франція, Німеччина, Італія, Японія та США.

За словами керівника Офісу президента України Андрія Єрмака, в Києві сподіваються на зустріч Зеленського на полях саміту з президентом США Дональдом Трампом. Підготовкою до цього українська делегація займалася під час візиту до Вашингтона на початку червня.

Водночас український лідер нещодавно заявив, що необхідно працювати над спільними санкціями на рівні "Великої сімки", якщо Росія перетворить мирні переговори на порожню балаканину.

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