Фокус на оборонке. Германия предложила новый план сотрудничества с Украиной
Германия разработала 10-пунктный план по усилению сотрудничества с Украиной в сфере оборонной промышленности. Его уже представили президенту Владимиру Зеленскому.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
"Сильная украинская оборонная промышленность имеет решающее значение для защиты от агрессивной войны России и является важным элементом гарантий безопасности для сдерживания будущей российской агрессии", - сказано в немецком плане.
Документ предусматривает, что Украина и Германия будут теснее сотрудничать в сфере оборонных исследований, совместных предприятий и закупок. Также Берлин рассматривает возможность использования федеральных инвестиционных гарантий.
При этом власти Германии пообещали изучать возможность совместных закупок произведенной в Украине оборонной продукции для защиты воздушного пространства НАТО в рамках инициативы European Sky Shield, в частности дронов-перехватчиков.
Согласно плану, министерства обороны двух стран будут проводить регулярные консультации на высоком уровне, а в Берлине будет создано представительство украинской оборонной промышленности - Ukraine Freedom House - для укрепления отраслевых связей.
Германия также увеличит присутствие своих военных атташе в Киеве и активизирует обмен экспертами, говорится в заявлении.
Кроме того, Германия и Украина примут комплексные меры по предотвращению коррупции.
Рекордная помощь Украине от Германии
Напомним, несколько недель назад Бундестаг принял бюджет Германии на 2026 год.
Документ предусматривает рекордный объем помощи для Украины. Ожидается, что на помощь Украине в следующем году Германия потратит 11,5 миллиардов евро.