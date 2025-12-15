Фокус на оборонке. Германия предложила новый план сотрудничества с Украиной

Германия разработала 10-пунктный план по усилению сотрудничества с Украиной в сфере оборонной промышленности. Его уже представили президенту Владимиру Зеленскому.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"Сильная украинская оборонная промышленность имеет решающее значение для защиты от агрессивной войны России и является важным элементом гарантий безопасности для сдерживания будущей российской агрессии", - сказано в немецком плане.

Документ предусматривает, что Украина и Германия будут теснее сотрудничать в сфере оборонных исследований, совместных предприятий и закупок. Также Берлин рассматривает возможность использования федеральных инвестиционных гарантий.

При этом власти Германии пообещали изучать возможность совместных закупок произведенной в Украине оборонной продукции для защиты воздушного пространства НАТО в рамках инициативы European Sky Shield, в частности дронов-перехватчиков.

Согласно плану, министерства обороны двух стран будут проводить регулярные консультации на высоком уровне, а в Берлине будет создано представительство украинской оборонной промышленности - Ukraine Freedom House - для укрепления отраслевых связей.

Германия также увеличит присутствие своих военных атташе в Киеве и активизирует обмен экспертами, говорится в заявлении.

Кроме того, Германия и Украина примут комплексные меры по предотвращению коррупции.