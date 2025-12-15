ua en ru
Головна » Новини » Політика

Фокус на оборонці. Німеччина запропонувала новий план співпраці з Україною

Берлін, Понеділок 15 грудня 2025 17:22
Фокус на оборонці. Німеччина запропонувала новий план співпраці з Україною Фото: президент України Володимир Зеленський та президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр (president.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

Німеччина розробила 10-пунктний план щодо посилення співпраці з Україною у сфері оборонної промисловості. Його вже представили президенту Володимиру Зеленському.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Сильна українська оборонна промисловість має вирішальне значення для захисту від агресивної війни Росії і є важливим елементом безпекових гарантій для стримування майбутньої російської агресії", - йдеться в німецькому плані.

Документ передбачає, що Україна і Німеччина будуть тісніше співпрацювати у сфері оборонних досліджень, спільних підприємств і закупівель. Також Берлін розглядає можливість використання федеральних інвестиційних гарантій.

При цьому влада Німеччини пообіцяла вивчати можливість спільних закупівель виробленої в Україні оборонної продукції для захисту повітряного простору НАТО в рамках ініціативи European Sky Shield, зокрема дронів-перехоплювачів.

Згідно з планом, міністерства оборони двох країн проводитимуть регулярні консультації на високому рівні, а в Берліні буде створено представництво української оборонної промисловості - Ukraine Freedom House - для зміцнення галузевих зв'язків.

Німеччина також збільшить присутність своїх військових аташе в Києві та активізує обмін експертами, йдеться в заяві.

Крім того, Німеччина та Україна вживатимуть комплексних заходів щодо запобігання корупції.

Рекордна допомога Україні від Німеччини

Нагадаємо, кілька тижнів тому Бундестаг ухвалив бюджет Німеччини на 2026 рік.

Документ передбачає рекордний обсяг допомоги для України. Очікується, що на допомогу Україні наступного року Німеччина витратить 11,5 мільярдів євро.

