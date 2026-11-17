Физики допускают мгновенную гибель Вселенной: откуда может прийти угроза
Космическая пустота может быть не самым пустым состоянием Вселенной: физики предполагают, что пространство способно перейти в другое состояние с еще более низким количеством энергии. Такой переход, если он возможен, мог бы изменить законы физики и уничтожить все существующее во Вселенной.
Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на New Scientist.
Что такое ложный вакуум и почему он может "сломаться"?
Ученые объясняют этот процесс на примере яйца, лежащего в глубокой миске. Оно находится в устойчивом положении, хотя на самом деле может оказаться еще ниже - на полу. Чтобы попасть туда, яйцу нужно преодолеть стенку миски.
В физике подобное состояние называют ложным вакуумом: оно кажется стабильным, но теоретически может перейти в состояние с более низким уровнем энергии - истинный вакуум.
Переход Вселенной в состояние с более низким уровнем энергии называют распадом вакуума.
Он может произойти благодаря квантовому туннелированию - явлению, при котором частица преодолевает энергетический барьер, даже не получая дополнительной энергии.
Как результат - в пространстве может возникнуть крошечный пузырь нового вакуума, где свойства материи и пространства будут совсем другими, чем в нашей Вселенной.
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Чем опасно появление такого пузырька?
Дальнейшее развитие событий зависит от внутренних параметров этого образования.
Если поверхностное натяжение пузыря будет слишком сильным, а разница энергий небольшой, она мгновенно сдуется и исчезнет без последствий.
Если же энергии хватит, микропузырь начнет стремительно расширяться по сторонам со скоростью света, пожирая материю и разрушая все квантовые поля на своем пути.
По результатам компьютерных симуляций внутри такого образования реальность полностью коллапсирует, а пространство в привычном понимании перестанет существовать.
Самое страшное в этом сценарии то, что пузырь двигается со скоростью света. Это значит, что мы даже не успеем заметить приближение крушения или испугаться - уничтожение придет мгновенно.
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Как ученые пытаются выяснить уровень реальной угрозы?
Проверить эту теорию непосредственно в лаборатории невозможно, поэтому физики пытаются оценить стабильность Вселенной с помощью точных измерений и расчетов. В частности, они изучают массу бозона Гиггса и другие основные характеристики материи.
Имеющиеся данные указывают, что наша Вселенная может находиться в нестабильном состоянии, но погрешности измерений пока не позволяют сделать окончательный вывод.
Еще одно направление исследований – поиск возможных следов крошечных пузырьков нового вакуума, которые теоретически могли бы возникать при столкновении черных дыр. По одной из гипотез, такие пузырьки могут попадать внутрь черных дыр, не успевая разрастись.
В будущем ученые надеются найти косвенные свидетельства этого процесса, в том числе по излучению, связанному с испарением первичных черных дыр.
В то же время физики подчеркивают: оснований волноваться из-за такого гипотетичного сценария нет - если он вообще возможен, человечество никак не сможет на него повлиять.