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На миллиард лет раньше: ученые определили, когда Земля полностью потеряет кислород

19:12 18.09.2026 Пт
2 мин
aimg Ольга Завада
На миллиард лет раньше: ученые определили, когда Земля полностью потеряет кислород Ученые смоделировали финал жизни на Земле (фото: Unsplash)
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Земля не навсегда сохранит богатую кислородом атмосферу - ученые с помощью компьютерных моделей определили, когда это может измениться. Исследование также показало, какой сценарий, скорее всего, приведет к гибели биосферы нашей планеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исследование, опубликованное в профессиональном научном вестнике Nature Geoscience.

Как проводили исследования и какой вывод сделали ученые?

Чтобы оценить эволюцию земной атмосферы, доцент Университета Тохо Кадзуми Озаки и его коллега Кристофер Райнхард из Джорджийского технологического института создали детальную цифровую модель Земли, учитывающую климатические и биохимические процессы.

Ученые провели более 400 000 симуляций, каждый раз меняя входные параметры, и пришли к такому выводу:

  • богатая кислородом атмосфера Земли просуществует еще примерно 1 миллиард лет;
  • ранее считалось, что биосфера погибнет только через 2 миллиарда лет от перегрева Солнца и нехватки углекислого газа для фотосинтеза;
  • после этого срока состоится процесс "быстрой деоксигенации", который вернет состояние атмосферы к показателям, существовавшим более 2,5 миллиарда лет назад до Великого события окисления.
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Какой станет Земля после потери кислорода?

После катастрофической деоксигенации состав воздуха коренным образом изменится.

В атмосфере стремительно возрастет уровень метана, содержание углекислого газа упадет до критического минимума, а озоновый слой полностью разрушается.

В таких условиях сложные организмы, растения и животные не могут выжить.

Земля вновь превратится в мир, где будут господствовать исключительно анаэробные микроорганизмы, не требующие кислорода для жизнедеятельности.

Урок для поиска внеземной жизни?

Результаты исследования имеют важное значение для астрономов, ищущих биосигнатуры (химические следы жизни - прим. ред.) на экзопланетах.

Как выяснили ученые, кислородная эра составляет всего 20-30 процентов от всеобщей истории Земли.

Это означает, что инопланетным цивилизациям было бы трудно застать Землю именно в тот период, когда на ней есть кислород.

Именно поэтому, считают исследователи, человечеству следует искать биосигнатуры, характерные для планет с бескислородной атмосферой, чтобы повысить шансы на выявление жизни во Вселенной.

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