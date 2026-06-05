Фицо хочет от ЕС денег за помощь Украине
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо собирается обсудить возмещение стоимости оборудования, переданного Украине, с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Aktuality.
Словацкий премьер рассказал после саммита Европейского Союза и стран Западных Балкан в Черногории, что хочет поднять этот вопрос на следующем саммите в этом месяце.
"Это проблема острой нехватки финансовых ресурсов, потому что ресурсы, которые должны были быть использованы для оплаты чего-то, были направлены непосредственно на Украину", - заявил Фицо.
Он также отметил, что на саммите поднимал вопрос о формате Вышеградской четверки (В4). Премьер-министр Словакии надеется, что после того, как его страна примет председательство в июле, группа будет работать в формате В4+ и что важные представители ЕС также примут участие в переговорах.
Стоит заметить, что сейчас в "Вышеградскую четверку" входят Венгрия, Польша, Чехия и Словакия.
В свое время блок создавали как платформу для продвижения интересов Центральной Европы в ЕС, однако в последние годы его влияние существенно ослабло из-за противоречий между правительством венгерского экс-премьера Виктора Орбана и проевропейской властью Польши.
Напомним, премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что канцлер Германии Фридрих Мерц мог бы возглавить переговоры ЕС о прекращении российской агрессии против Украины.
Среди возможных кандидатов также называли бывшего канцлера Германии Ангелу Меркель. В то же время она дала понять, что не планирует брать на себя такую роль.