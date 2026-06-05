Фицо хочет от ЕС денег за помощь Украине

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Aktuality .

Словацкий премьер рассказал после саммита Европейского Союза и стран Западных Балкан в Черногории, что хочет поднять этот вопрос на следующем саммите в этом месяце.

"Это проблема острой нехватки финансовых ресурсов, потому что ресурсы, которые должны были быть использованы для оплаты чего-то, были направлены непосредственно на Украину", - заявил Фицо.

Он также отметил, что на саммите поднимал вопрос о формате Вышеградской четверки (В4). Премьер-министр Словакии надеется, что после того, как его страна примет председательство в июле, группа будет работать в формате В4+ и что важные представители ЕС также примут участие в переговорах.

Стоит заметить, что сейчас в "Вышеградскую четверку" входят Венгрия, Польша, Чехия и Словакия.

В свое время блок создавали как платформу для продвижения интересов Центральной Европы в ЕС, однако в последние годы его влияние существенно ослабло из-за противоречий между правительством венгерского экс-премьера Виктора Орбана и проевропейской властью Польши.