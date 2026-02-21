Фицо пригрозил остановить поставки электроэнергии Украине: названо условие

По словам Фицо, если поставки нефти не возобновятся до понедельника, он обратится к словацким компаниям с просьбой прекратить экстренные поставки электроэнергии в Украину.

Фицо заявил, что Словакия с начала войны помогает Украине, приняв на своей территории около 180 тысяч украинцев и оказывая гуманитарную поддержку. В то же время он обвинил украинскую сторону в прекращении поставок энергоресурсов.

"Сначала он (Зеленский - ред.) остановил поставки газа в Словакию, что нанесло нам ущерб в размере 500 миллионов евро в год. Теперь он остановил поставки нефти, что повлекло нам дополнительные убытки и логистические трудности", - заявил Фицо.

Кроме того, Фицо заявил, что отказался поддержать новый военный кредит для Украины, аргументируя это позицией своей страны.

Насколько это критично для Украины

В то же время ранее аналитик рынка электроэнергии ExPro Consulting Дарья Орлова в комментарии РБК-Украина отметила, что доля Словакии в структуре импорта электроэнергии в Украину составляет около 18%, тогда как Венгрии - 45%.

По ее словам, в феврале Венгрия и Словакия вместе обеспечивают около 70% импорта электроэнергии, что является существенным объемом - более 1,4 ГВт дополнительных мощностей.

В то же время аналитик отметила, что Украина сможет частично перераспределить объемы через другие направления, хотя полностью заменить их будет сложно. Она также предположила, что заявления словацкой стороны пока являются скорее политическими.

Могут ли поставки реально остановить

Орлова отметила, что операторы энергосистем стран ЕС не принимают подобные решения самостоятельно, поскольку их работа координируется в рамках европейского объединения ENTSO-E.