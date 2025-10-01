ua en ru
Ср, 01 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Фицо не полетел на саммит ЕС в Данию: в чем причина

Братислава, Среда 01 октября 2025 15:54
UA EN RU
Фицо не полетел на саммит ЕС в Данию: в чем причина Фото: Роберт Фицо, премьер Словакии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Премьер Словакии Роберт Фицо не будет участвовать в саммитах ЕС и Европейского политического сообщества, которые пройдут в Дании 1-2 октября.

Об этом заявил представитель аппарата правительства Словакии Александр Ковач, сообщает РБК-Украина со ссылкой на aktuality.sk.

"Председатель правительства Словацкой Республики Роберт Фицо извинился за неучастие в неформальном саммите Европейского совета и саммите Европейского политического сообщества по причине ухудшившихся проблем со здоровьем, связанных с покушением", - рассказал Ковач.

К слову, помимо участия в саммитах, Фицо также должен был встретиться в Копенгагене с канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Переговоры также отменили.

Покушение на Фицо

Покушение на Роберта Фицо произошло 15 мая 2024 года во время выездного заседания правительства. В премьер-министра стрелял Юрай Цинтула. Сейчас он проходит по делу как обвиняемый и в четверг, 2 октября, вновь должен предстать перед судом.

Считается, что уже завтра судебное разбирательство перейдет к завершающей стадии: Цинтула выступит с последним словом, а свои заключительные речи представят также прокурор и представитель потерпевшего Давид Линдтнер.

По данным aktuality.sk, последний раз Фицо отменял публичные мероприятия 18 сентября 2025 года, когда его ожидали в Жилине. Тогда, как сообщили в аппарате, причиной стала вирусная инфекция.

К слову, вчера, 30 сентября, стало известно, что США отправили в Данию антидроновые системы, чтобы помочь ей бороться с беспилотниками.

Читайте РБК-Украина в Google News
Саммит ЕС Дания Роберт Фицо Фридрих Мерц
Новости
В Одессе проведут масштабную проверку после ливня, который привел к гибели людей
В Одессе проведут масштабную проверку после ливня, который привел к гибели людей
Аналитика
"Завидую тем, кто думает, что скоро конец войны": истории защитников от АТО и до сегодняшнего дня
Василина Копыткокорреспондент РБК-Украина "Завидую тем, кто думает, что скоро конец войны": истории защитников от АТО и до сегодняшнего дня