Фицо не полетел на саммит ЕС в Данию: в чем причина

Премьер Словакии Роберт Фицо не будет участвовать в саммитах ЕС и Европейского политического сообщества, которые пройдут в Дании 1-2 октября.

Об этом заявил представитель аппарата правительства Словакии Александр Ковач, сообщает РБК-Украина со ссылкой на aktuality.sk .

К слову, помимо участия в саммитах, Фицо также должен был встретиться в Копенгагене с канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Переговоры также отменили.

"Председатель правительства Словацкой Республики Роберт Фицо извинился за неучастие в неформальном саммите Европейского совета и саммите Европейского политического сообщества по причине ухудшившихся проблем со здоровьем, связанных с покушением", - рассказал Ковач.

Покушение на Фицо

Покушение на Роберта Фицо произошло 15 мая 2024 года во время выездного заседания правительства. В премьер-министра стрелял Юрай Цинтула. Сейчас он проходит по делу как обвиняемый и в четверг, 2 октября, вновь должен предстать перед судом.

Считается, что уже завтра судебное разбирательство перейдет к завершающей стадии: Цинтула выступит с последним словом, а свои заключительные речи представят также прокурор и представитель потерпевшего Давид Линдтнер.

По данным aktuality.sk, последний раз Фицо отменял публичные мероприятия 18 сентября 2025 года, когда его ожидали в Жилине. Тогда, как сообщили в аппарате, причиной стала вирусная инфекция.

К слову, вчера, 30 сентября, стало известно, что США отправили в Данию антидроновые системы, чтобы помочь ей бороться с беспилотниками.