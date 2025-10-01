ua en ru
Фіцо не полетів на саміт ЄС у Данію: у чому причина

Братислава, Середа 01 жовтня 2025 15:54
UA EN RU
Фіцо не полетів на саміт ЄС у Данію: у чому причина Фото: Роберт Фіцо, прем'єр Словаччини (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Прем'єр Словаччини Роберт Фіцо не братиме участі в самітах ЄС і Європейського політичного співтовариства, які відбудуться в Данії 1-2 жовтня.

Про це заявив представник апарату уряду Словаччини Олександр Ковач, повідомляє РБК-Україна з посиланням на aktuality.sk.

"Голова уряду Словацької Республіки Роберт Фіцо вибачився за неучасть у неформальному саміті Європейської ради та саміті Європейського політичного співтовариства через проблеми зі здоров'ям, пов'язані із замахом", - розповів Ковач.

До речі, крім участі в самітах, Фіцо також мав зустрітися в Копенгагені з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем. Переговори також скасували.

Замах на Фіцо

Замах на Роберта Фіцо стався 15 травня 2024 року під час виїзного засідання уряду. У прем'єр-міністра стріляв Юрай Цинтула. Зараз він проходить у справі як обвинувачений і в четвер, 2 жовтня, знову має постати перед судом.

Вважається, що вже завтра судовий розгляд перейде до завершальної стадії: Цинтула виступить з останнім словом, а свої заключні промови представлять також прокурор і представник потерпілого Давид Ліндтнер.

За даними aktuality.sk, востаннє Фіцо скасовував публічні заходи 18 вересня 2025 року, коли на нього очікували в Жиліні. Тоді, як повідомили в апараті, причиною стала вірусна інфекція.

До слова, учора, 30 вересня, стало відомо, що США відправили до Данії антидронові системи, щоб допомогти їй боротися з безпілотниками.

Саміт ЄС Данія Роберт Фіцо Фрідріх Мерц
