Фицо после переговоров с Путиным встретится с Зеленским

Понедельник 01 сентября 2025 19:54
Фицо после переговоров с Путиным встретится с Зеленским Фото: премьер-министр Словакии Роберт Фицо (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что в пятницу, 5 сентября, у него запланирована встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение словацкого премьера.

Фицо рассказал, что отправляется в Пекин на переговоры с китайским лидером Си Цзиньпином и российским диктатором Владимиром Путиным, который находится там с четырехдневным визитом.

"После возвращения из Пекина в четверг вечером я поеду на восток Словакии, чтобы в пятницу провести двустороннюю встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским", - сказал он.

Однако деталей встречи с украинским президентом премьер Словакии не сообщил.

Путин встретится с Фицо в Китае

Напомним, российский диктатор Владимир Путин в ближайшие дни встретится с премьер-министром Словакии Робертом Фицо в Китае.

Фицо является одним из немногих лидеров ЕС, кто с начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года поддерживает регулярный контакт с Путиным.

Как уточняет помощник Кремля по вопросам внешней политики Юрий Ушаков, встреча была "запланированной", однако подробности тем обсуждения и точная дата не раскрываются.

Премьер Словакии планирует посетить Пекин на парад в среду, 3 сентября, посвященный завершению Азиатского театра военных действий Второй мировой войны. Путин в это время находится в Тяньцзине на саммите Шанхайской организации сотрудничества и должен занять место рядом с председателем Китая Си Цзиньпином на параде в Пекине.

Отношения между Украиной и Словакией

Отношения между Украиной и Словакией в последнее время стали напряженными. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сделал несколько заявлений, выступая против предоставления Украине военной помощи и вступления в ЕС и НАТО.

Ситуация обострилась, когда Украина решила не продолжать транзит российского газа в Европу, от которого зависят Словакия и Венгрия.

Фицо угрожал прекратить экспорт электроэнергии Украине и уменьшить помощь украинским беженцам.

