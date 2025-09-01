Фицо после переговоров с Путиным встретится с Зеленским

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что в пятницу, 5 сентября, у него запланирована встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение словацкого премьера.

Фицо рассказал, что отправляется в Пекин на переговоры с китайским лидером Си Цзиньпином и российским диктатором Владимиром Путиным, который находится там с четырехдневным визитом. "После возвращения из Пекина в четверг вечером я поеду на восток Словакии, чтобы в пятницу провести двустороннюю встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским", - сказал он. Однако деталей встречи с украинским президентом премьер Словакии не сообщил.