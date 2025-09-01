Фицо после переговоров с Путиным встретится с Зеленским
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что в пятницу, 5 сентября, у него запланирована встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение словацкого премьера.
Фицо рассказал, что отправляется в Пекин на переговоры с китайским лидером Си Цзиньпином и российским диктатором Владимиром Путиным, который находится там с четырехдневным визитом.
"После возвращения из Пекина в четверг вечером я поеду на восток Словакии, чтобы в пятницу провести двустороннюю встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским", - сказал он.
Однако деталей встречи с украинским президентом премьер Словакии не сообщил.
Путин встретится с Фицо в Китае
Фицо является одним из немногих лидеров ЕС, кто с начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года поддерживает регулярный контакт с Путиным.
Как уточняет помощник Кремля по вопросам внешней политики Юрий Ушаков, встреча была "запланированной", однако подробности тем обсуждения и точная дата не раскрываются.
Премьер Словакии планирует посетить Пекин на парад в среду, 3 сентября, посвященный завершению Азиатского театра военных действий Второй мировой войны. Путин в это время находится в Тяньцзине на саммите Шанхайской организации сотрудничества и должен занять место рядом с председателем Китая Си Цзиньпином на параде в Пекине.
Отношения между Украиной и Словакией
Отношения между Украиной и Словакией в последнее время стали напряженными. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сделал несколько заявлений, выступая против предоставления Украине военной помощи и вступления в ЕС и НАТО.
Ситуация обострилась, когда Украина решила не продолжать транзит российского газа в Европу, от которого зависят Словакия и Венгрия.
Фицо угрожал прекратить экспорт электроэнергии Украине и уменьшить помощь украинским беженцам.