Фицо направил Зеленскому письмо с просьбой возобновить транзит по "Дружбе"

В обращении Фицо заявил, что энергетическая безопасность Словацкой Республики является одним из ключевых национальных интересов страны.

По его словам, решение о прекращении транзита нефти через украинскую территорию создает для страны серьезные убытки.

"С большим сожалением мы восприняли сообщение о том, что Вы решили остановить транзит нефти через Вашу территорию в Словакию, чем наносите нам не только экономический ущерб, но и серьезные логистические проблемы", - пожаловался он.

Фицо также отметил, что Словакия, согласно решениям Европейского Союза, имеет исключение из санкций против России, которое позволяет продолжать получать российскую нефть.

Он отметил, что Братислава не имеет подтверждений информации о повреждении нефтепровода "Дружба", которое Украина называет причиной прекращения транзита.

"Поэтому главы всех политических партий, представленных в Национальном совете Словацкой Республики, просят Вас как можно быстрее восстановить транзит нефти через Вашу территорию", - отметил Фицо.

Кроме того, в случае повреждения нефтепровода глава словацкого правительства призвал предоставить возможность инспекционной группе Европейской комиссии оценить их масштабы.

В то же время в письме премьер напомнил, что Словакия приняла значительное количество украинских беженцев после начала полномасштабной войны.

"В Словацкой Республике сейчас нашли временное убежище более 180 000 украинских граждан, и как главы парламентских политических партий мы выражаем Вам солидарность", - отметил Фицо.

Он добавил заявил, что Братислава поддерживает европейские стремления Украины, но призвал избегать односторонних решений, которые, по его словам, могут навредить интересам Словакии.