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Фицо хочет от ЕС денег за помощь Украине

22:19 05.06.2026 Пт
2 мин
Почему словацкий премьер заговорил о возмещении?
aimg Валерий Ульяненко
Фото: Роберт Фицо (Getty Images)

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо собирается обсудить возмещение стоимости оборудования, переданного Украине, с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Aktuality.

Словацкий премьер рассказал после саммита Европейского Союза и стран Западных Балкан в Черногории, что хочет поднять этот вопрос на следующем саммите в этом месяце.

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"Это проблема острой нехватки финансовых ресурсов, потому что ресурсы, которые должны были быть использованы для оплаты чего-то, были направлены непосредственно на Украину", - заявил Фицо.

Он также отметил, что на саммите поднимал вопрос о формате Вышеградской четверки (В4). Премьер-министр Словакии надеется, что после того, как его страна примет председательство в июле, группа будет работать в формате В4+ и что важные представители ЕС также примут участие в переговорах.

Стоит заметить, что сейчас в "Вышеградскую четверку" входят Венгрия, Польша, Чехия и Словакия.

В свое время блок создавали как платформу для продвижения интересов Центральной Европы в ЕС, однако в последние годы его влияние существенно ослабло из-за противоречий между правительством венгерского экс-премьера Виктора Орбана и проевропейской властью Польши.

Напомним, премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что канцлер Германии Фридрих Мерц мог бы возглавить переговоры ЕС о прекращении российской агрессии против Украины.

Среди возможных кандидатов также называли бывшего канцлера Германии Ангелу Меркель. В то же время она дала понять, что не планирует брать на себя такую роль.

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