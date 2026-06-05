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Фіцо хоче від ЄС грошей за допомогу Україні

22:19 05.06.2026 Пт
2 хв
Чому словацький прем'єр заговорив про відшкодування?
aimg Валерій Ульяненко
Фото: Роберт Фіцо (Getty Images)

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо збирається обговорити відшкодування вартості обладнання, переданого Україні, з головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Aktuality.

Словацький прем'єр розповів після саміту Європейського Союзу та країн Західних Балкан у Чорногорії, що хоче підняти це питання на наступному саміті цього місяця.

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"Це проблема гострого браку фінансових ресурсів, тому що ресурси, які мали бути використані для оплати чогось, були спрямовані безпосередньо на Україну", - заявив Фіцо.

Він також зазначив, що на саміті порушував питання про формат Вишеградської четвірки (В4). Прем'єр-міністр Словаччини сподівається, що після того, як його країна прийме головування в липні, група працюватиме у форматі В4+ і що важливі представники ЄС також візьмуть участь у переговорах.

Варто зауважити, що наразі до "Вишеградської четвірки" входять Угорщина, Польща, Чехія та Словаччина.

Свого часу блок створювали як платформу для просування інтересів Центральної Європи в ЄС, проте в останні роки його вплив суттєво ослаб через суперечності між урядом угорського експрем'єра Віктора Орбана та проєвропейською владою Польщі.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш заявив, що канцлер Німеччини Фрідріх Мерц міг би очолити переговори ЄС щодо припинення російської агресії проти України.

Серед можливих кандидатів також називали колишню канцлерку Німеччини Ангелу Меркель. Водночас вона дала зрозуміти, що не планує брати на себе таку роль.

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ЄврокомісіяУкраїнаРоберт ФіцоУрсула фон дер Ляйєн