Фіцо хоче від ЄС грошей за допомогу Україні

Словацький прем'єр розповів після саміту Європейського Союзу та країн Західних Балкан у Чорногорії, що хоче підняти це питання на наступному саміті цього місяця.

"Це проблема гострого браку фінансових ресурсів, тому що ресурси, які мали бути використані для оплати чогось, були спрямовані безпосередньо на Україну", - заявив Фіцо.

Він також зазначив, що на саміті порушував питання про формат Вишеградської четвірки (В4). Прем'єр-міністр Словаччини сподівається, що після того, як його країна прийме головування в липні, група працюватиме у форматі В4+ і що важливі представники ЄС також візьмуть участь у переговорах.

Варто зауважити, що наразі до "Вишеградської четвірки" входять Угорщина, Польща, Чехія та Словаччина.

Свого часу блок створювали як платформу для просування інтересів Центральної Європи в ЄС, проте в останні роки його вплив суттєво ослаб через суперечності між урядом угорського експрем'єра Віктора Орбана та проєвропейською владою Польщі.