В ЕС назвали нового кандидата в переговорщики с Россией и снова из Германии

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш считает, что канцлер Германии Фридрих Мерц должен возглавить переговорный процесс ЕС по прекращению российской агрессии против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Ceske Noviny.

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Роль в координации переговоров

По словам Бабиша, именно Мерц, по его мнению, способен координировать переговорный процесс на уровне ЕС, опираясь на соответствующий мандат европейских институтов.

Обсуждение статуса Украины в ЕС

Ранее канцлер Германии направил в Брюссель письмо с предложением рассмотреть возможность предоставления Украине статуса ассоциированного члена Европейского союза.

Эта инициатива вызвала дискуссию среди лидеров стран ЕС, поскольку она стала ответом на запрос Киева об ускоренной евроинтеграции.

При этом речь не идет о полноценном членстве и праве голоса, что, по оценкам ряда европейских политиков, включая премьер-министра Словакии Роберта Фицо, не находит единодушной поддержки внутри союза.

Особый формат участия Украины

Мерц при этом отмечает, что Украине может быть предоставлен особый формат участия с учетом текущих условий, возникших после начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года, которое стало крупнейшим военным конфликтом в Европе со времен Второй мировой войны.

Канцлер также подчеркивает, что Киев уже продвинулся в процессе сближения с ЕС после подачи заявки на вступление вскоре после начала войны.

Позиция Украины по членству в ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский ранее неоднократно выступал против любых промежуточных или ограниченных форм членства, настаивая на полноценной интеграции.

В то же время, по данным европейских агентств, Мерц указывает в своем письме, что ассоциированный статус может стать политическим сигналом, тогда как полноправное членство в ближайшей перспективе остается малореалистичным из-за позиции части стран-членов.

Вопросы безопасности и гарантии

Отдельный блок инициативы касается вопросов безопасности: Украина должна согласовать свою внешнюю и оборонную политику с ЕС, а страны союза, в свою очередь, могут задействовать положения статьи 42.7

Договора о ЕС о взаимной обороне, что, по оценке канцлера, может стать важным элементом гарантий безопасности.

Расширение Европейского союза

Сегодня в процессе расширения Европейского союза участвуют девять стран-кандидатов, включая Украину, государства Западных Балкан, а также Молдову, Грузию и Турцию, тогда как Косово имеет статус потенциального кандидата.

При этом темпы переговоров для разных стран существенно отличаются: часть государств рассчитывает на вступление в ближайшие годы, тогда как переговоры с Турцией, начатые еще в конце 1980-х годов, остаются фактически замороженными.

Кого ранее из Германии рассматривал Кремль для переговоров

Глава Кремля Владимир Путин высказался в поддержку кандидатуры бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера как возможного посредника в контактах между Россией и Европейским союзом, отметив, что считает его наиболее подходящей фигурой для ведения такого диалога.

Также, ранее рассматривались в качестве переговорщиков с РФ от ЕС бывшая Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель и Федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.