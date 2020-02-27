Фірма сина Луценка фігурує у справі про контрабанду лісу, - "Наші гроші"

Фото: Юрій Луценко (РБК-Україна)

ДБР підозрює посадовців Житомирської митниці у змові зі співробітниками Держлісагенства у справі про контрабанду лісу

Фірма сина екс-генпрокурора Юрія Луценка Олександр фігурує у справі Держбюро розслідувань про контрабанду лісу. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на видання "Наші гроші".

Повідомляється, що Державне бюро розслідувань підозрює посадовців Житомирської митниці у змові зі співробітниками Держлісагенства та низкою приватних фірм для налагодження схеми з розкрадання лісу у Житомирській області та його експорту

Як зазначається, лісматеріали були отримані шляхом незаконних рубок або їх продавали лісгоспи під виглядом сировини, щоб уникнути аукціонів, які передбачені для кругляка. Далі фірми вносили в документи сфальсифіковані дані про походження лісу та пиломатеріалів і відправляли ці документи в Житомирське облуправління лісомисливського господарства для отримання сертифікатів.

Згідно з ухвалами суду, в останній місяць слідчі ДБР отримали доступ до документів Київської митниці Держмитслужби та Житомирського обласного УЛМГ. Начальник цього управління Андрій Курінський у вересні 2019 року був звільнений за угодою сторін.

ДБР встановила, що до згаданої схеми можуть бути причетні ПП "Тімбертрейд", ТОВ "Грінвол", ТОВ "СІД форест", ПП "Євросантехсервіс", ТОВ "БДК Сервіс", ТОВ "Ель меліна", ТзОВ "Адманс", ТОВ "Євро пак трейд", ТОВ "Вуд експорт юа", ТОВ "Вордтрейдюа" та ТОВ "Нор тун".

Засновником фірми "Нор тун" є інша компанія "Грин Вей", що належить сину екс-генпрокурора Юрія Луценка Олександру. Його партнером по цій фірмі є Віталій Морозюк, який був директором ТОВ "Бел Фам", що належить знову ж Луценку-молодшому.

Олександр Луценко до початку 2019 року був співвласником ТОВ "Грандвуд груп", яке серед видів діяльності має лісозаготівлю та оптову торгівлю деревиною. Ця ж фірма є власником ТОВ "Веар", яке володіє лісопилкою в Рокитному Рівненської області.

Засновниками "Грандвуд груп" залишилися колишні партнери Луценка-молодшого: Юрій Соколов, Андрій Горбатюк та Олександр Наумик, відомий як юрист власника мережі супермаркетів АТБ Геннадія Буткевича. В 2017 році Ірина Луценко декларувала продаж рухомого майна Наумику за 1,89 млн грн.

Як писало РБК-Україна раніше, наприкінці листопада 2019 року закон про заборону вирубки лісу на схилах Карпат набув чинності.

Додамо також, у листопаді в шести областях України запустили пілотний проект "Ліс у смартфоні", який об'єднує електронний реєстр заготівлі деревини і онлайн-карту вирубок.