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Набув чинності закон про заборону вирубки лісу на схилах Карпат

Новини » Політика     21.11.2019 - 13:06
Набув чинності закон про заборону вирубки лісу на схилах Карпат
Ілюстративне фото (president.gov.ua)

Документом передбачається охорона ялицево-букових лісів на гірських схилах Карпатського регіону від суцільних рубок

У четвер, 21 листопада, закон про заборону вирубки лісу на схилах Карпат набув чинності. Документ був опублікований у парламентській газеті "Голос України" 20 листопада.

Закон набуває чинності з дня, наступного за днем ​​його опублікування.

Зокрема, в 2000 році був прийнятий закон, який вводив мораторій на десять років на проведення суцільної вирубки головного користування в ялицево-букових деревостанах на крутих схилах у Карпатському регіоні. У 2011 році цей мораторій перестав діяти, і відповідно, знову з'явилася можливість проводити суцільні вирубки ялицево-букових лісів на крутих гірських схилах.

Новий закон передбачає встановлення заборони на проведення рубок головного користування у національних природних парках, заказниках і продовження дії заборони на проведення суцільних рубок головного користування у ялицево-букових лісах на крутих схилах Карпатського регіону.

Нагадаємо, в середу закон був опублікований у "Голосі України", а президент Володимир Зеленський підписав цей законопроект 19 листопада.

РБК-Україна повідомляло, що Верховна рада прийняла закон про заборону вирубки лісу на схилах Карпат 30 жовтня. За прийняття відповідного законопроекту №0873 (№6749 у старому скликанні ВР, - ред.) у другому читанні проголосував 301 народний депутат.

Цей законопроект був прийнятий у першому читанні 3 квітня 2018 року. Тоді за прийняття законопроекту за основу проголосували 259 народних депутатів.

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