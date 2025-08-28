"Фиорентина" - "Полесье": где смотреть ответный матч Лиги конференций и кто фаворит

"Фиорентина" - почти в основном этапе

Для "фиалок" выигрыш Лиги конференций становится вызовом - команда уже дважды играла в финалах турнира, проиграв Вест Хэму (1:2) и Олимпиакосу (0:1 в овертайме).

В Серии А старт сезона для "Фиорентины" был непростым, ведь в матче против Кальяри команда пропустила на 90+4 минуте, завершив игру вничью 1:1.

"Полесье" - попытка достойно завершить еврокубковые матчи

Украинский клуб под руководством Руслана Ротаня завершил серию еврокубковых матчей победой над "Санта-Коломой" и "Пакшем", однако против "Фиорентины" шансов практически нет.

В первом поединке "Полесье" не смогло воспользоваться численным преимуществом, когда "фиалки" остались в меньшинстве. Несмотря на все усилия, "волкам" так и не удалось забить, хотя бы гол престижа.

В Украинской Премьер-Лиге у "Полесья" также есть проблемы - лишь одна победа при двух поражениях. Однако, после небольшой паузы, связанной с матчами Кубка Украины, команда имела время набраться сил и провести работу над ошибками, чтобы достойно завершить свою еврокубковую кампанию.

Прогноз и шансы команд

Букмекеры считают фаворитом "Фиорентину" - на ее победу коэффициент 1,23, ничья - 6,10, выигрыш "Полесья" - 11,00.

Эксперты считают, что итальянский клуб одержит уверенную победу и обеспечит выход в основной этап Лиги конференций.

Где смотреть матч

Прямую трансляцию игры покажет Киевстар ТВ. Для просмотра достаточно авторизоваться по номеру телефона в приложении или на сайте платформы.

Старт в 22:00 по киевскому временина стадионе "Мапеи" в Реджо-Эмилии.