"Фіорентина" - "Полісся": де дивитися матч-відповідь Ліги конференцій та хто фаворит

Житомирське "Полісся" завершує свою єврокубкову кампанію матчем-відповіддю проти італійської "Фіорентини" в рамках плейоф кваліфікації Ліги конференцій. Після розгромної поразки у першій зустрічі (0:3), українському клубу буде надзвичайно складно відіграти гандикап у три м'ячі на виїзді.
Хто фаворит та де дивитися матч - підкаже РБК-Україна.
Для "фіалок" виграш Ліги конференцій стає викликом – команда вже двічі грала у фіналах турніру, програвши Вест Хему (1:2) та Олімпіакосу (0:1 в овертаймі).
У Серії А старт сезону для "Фіорентини" був непростим, адже у матчі проти Кальярі команда пропустила на 90+4 хвилині, завершивши гру внічию 1:1.
Український клуб під керівництвом Руслана Ротаня завершив серію єврокубкових матчів перемогою над "Санта-Коломою" та "Пакшем", проте проти "Фіорентини" шансів практично немає.
У першому поєдинку "Полісся" не змогло скористатися чисельною перевагою, коли "фіалки" залишилися в меншості. Попри всі зусилля, "вовкам" так і не вдалося забити, хоча б гол престижу.
В Українській Прем'єр-Лізі у "Полісся" також є проблеми - лише одна перемога при двох поразках. Проте, після невеликої паузи, пов'язаної з матчами Кубка України, команда мала час набратися сил і провести роботу над помилками, щоб гідно завершити свою єврокубкову кампанію.
Букмекери вважають фаворитом "Фіорентину" - на її перемогу коефіцієнт 1,23, нічия - 6,10, виграш "Полісся" - 11,00.
Експерти вважають, що італійський клуб здобуде впевнену перемогу та забезпечить вихід до основного етапу Ліги конференцій.
Пряму трансляцію гри покаже Київстар ТБ. Для перегляду достатньо авторизуватися за номером телефону у застосунку або на сайті платформи.
Старт о 22:00 за київським часом на стадіоні "Мапеї" у Реджо-Емілії.
