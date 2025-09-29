В Финляндии призвали ЕС полностью избавиться от зависимости от России в атомной сфере

Министр энергетики и окружающей среды Финляндии Сари Мультала призвала ЕС расширить план по отказу от российской нефти и газа на сферу ядерной энергетики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью финского министра австрийской газете Die Presse .

"В Финляндии есть два оператора атомных электростанций. Один уже не использует российский уран, а другой больше от него не зависит", - сказала Мультала.

В то же время она призвала ЕС расширить инициативу RePower Europe (план по отказу от российской нефти и газа - ред.), которая до сих пор касается только нефти и газа, на сферу ядерной энергетики.

По мнению министра, признание атомной энергетики частью европейского энергомикса сделает инвестиции более привлекательными и поможет быстрее избавиться от остатков зависимости от России в атомной сфере.

По ее словам, энергетическая и политика безопасности страны тесно связаны между собой. Учитывая это, Финляндия постоянно развивает собственные оборонные возможности и укрепляет защиту всех видов критической инфраструктуры, в частности атомных объектов.

"Есть старая пословица: "Хочешь мира - готовься к войне". Именно поэтому мы вступили в НАТО и значительно инвестируем в собственные оборонные возможности", - отметила Мультала.

Она подчеркнула, что российская угроза в энергетическом секторе уже является реальностью и затрагивает также финский экспорт электроэнергии в Эстонию.

"Мы тесно сотрудничаем со странами Балтии, чтобы Европейский Союз также выделил ресурсы для защиты критической инфраструктуры. Параллельно разрабатываем собственные проекты, чтобы быстрее восстанавливать повреждения, особенно подводных объектов", - рассказала министр.