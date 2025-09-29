ua en ru
В Финляндии призвали ЕС полностью избавиться от зависимости от России в атомной сфере

Финляндия, Понедельник 29 сентября 2025 22:16
В Финляндии призвали ЕС полностью избавиться от зависимости от России в атомной сфере Фото: в Финляндии призвали ЕС полностью избавиться от зависимости от России в атомной сфере (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Министр энергетики и окружающей среды Финляндии Сари Мультала призвала ЕС расширить план по отказу от российской нефти и газа на сферу ядерной энергетики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью финского министра австрийской газете Die Presse.

"В Финляндии есть два оператора атомных электростанций. Один уже не использует российский уран, а другой больше от него не зависит", - сказала Мультала.

В то же время она призвала ЕС расширить инициативу RePower Europe (план по отказу от российской нефти и газа - ред.), которая до сих пор касается только нефти и газа, на сферу ядерной энергетики.

По мнению министра, признание атомной энергетики частью европейского энергомикса сделает инвестиции более привлекательными и поможет быстрее избавиться от остатков зависимости от России в атомной сфере.

По ее словам, энергетическая и политика безопасности страны тесно связаны между собой. Учитывая это, Финляндия постоянно развивает собственные оборонные возможности и укрепляет защиту всех видов критической инфраструктуры, в частности атомных объектов.

"Есть старая пословица: "Хочешь мира - готовься к войне". Именно поэтому мы вступили в НАТО и значительно инвестируем в собственные оборонные возможности", - отметила Мультала.

Она подчеркнула, что российская угроза в энергетическом секторе уже является реальностью и затрагивает также финский экспорт электроэнергии в Эстонию.

"Мы тесно сотрудничаем со странами Балтии, чтобы Европейский Союз также выделил ресурсы для защиты критической инфраструктуры. Параллельно разрабатываем собственные проекты, чтобы быстрее восстанавливать повреждения, особенно подводных объектов", - рассказала министр.

Отказ ЕС от российской нефти и газа

Напомним, недавно президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты готовы ввести "серьезные" санкции против России - при условии, что страны НАТО прекратят покупать у РФ энергоресурсы.

Президент США раскритиковал Европу за "недостаточно жесткие санкции" против России и продолжение закупки российской нефти.

Также известно, что по меньшей мере восемь стран Европейского Союза до сих пор импортируют российский газ в тех или иных объемах. Нет точных данных, где именно используется приобретенный российский газ.

В то же время президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен со своей стороны заявила, что предлагает ускорить постепенный отказ от импорта топлива из РФ, Ее заявление прозвучало после разговора с Трампом.

К этой позиции присоединилась Варшава. В Польше призвали страны ЕС прекратить импорт российской нефти до конца 2026 года, чтобы перекрыть финансирование российской военной машины и помочь Украине закончить войну.

Ранее Bloomberg со ссылкой на источники писало, что Еврокомиссия предложит ввести полный запрет на импорт российского СПГ до 1 января 2027 года в рамках 19-го пакета санкций. Это на год раньше, чем планировалось.

