В Финляндии продают бывший военный остров, расположенный вблизи РФ
Житель Финляндии решил продать свой остров Ранки, который находится недалеко от России. На нем расположены бывшие военные объекты и укрепления.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление владельца острова Исмо Ряти, которое приводит Yle.
Владелец острова уже получил многочисленные отзывы от заинтересованных покупателей. Он прогнозирует, что остров будет продан в конце года.
Остров Ранки, расположенный неподалеку от Котки, продается за 7,9 млн евро. Нынешний владелец острова, предприниматель Исмо Ряти из Котки, восемь лет назад выкупил бывшие гарнизоны Ранки и Кирккома за 700 000 евро. По его словам, запрашиваемая цена оправдана.
"Мы вложили значительные средства в острова: сейчас на продажу выставлено сто заранее запланированных участков. Кроме того, все отапливаемые дома на острове имеют геотермальное отопление", - сказал мужчина.
Утра был островом, закрытым для посторонних с 1916 года. Он открылся для туристов в 2015 году, когда государство передало остров Исмо Ряди. Деятельность сил обороны на нем завершилась в 2006 году.
Напомним, что Министерство иностранных дел Финляндии ответило России на ноту, которая была отправлена из-за "вандализма" по отношению к посольству РФ.
В настоящее время Финляндия ведет переговоры о соглашении, которое позволит США беспрепятственно использовать финскую землю.
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