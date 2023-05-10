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У Фінляндії продають колишній військовий острів, який розташований поблизу РФ

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Фінляндія, Середа 10 травня 2023 20:31
У Фінляндії продають колишній військовий острів, який розташований поблизу РФ Фото: Прапор Фінляндії (pixabay com)
Автор: Дмитро Браславський

Мешканець Фінляндії вирішив продати свій острів Ранки, який знаходиться неподалік Росії. На ньому розташовані колишні військові об'єкти та укріплення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву власника острова Ісмо Ряті, яку наводить Yle.

Власник острова вже отримав численні відгуки від зацікавлених покупців. Він прогнозує, що острів буде продано наприкінці року.

Острів Ранки, розташований неподалік Котки, продається за 7,9 млн євро. Нинішній власник острова, підприємець Ісмо Ряті з Котки, вісім років тому викупив колишні гарнізони Ранки та Кірккома за 700 000 євро. За його словами, запитувана ціна виправдана.

"Ми вклали значні кошти в острови: зараз на продаж виставлено сто заздалегідь запланованих ділянок. Крім того, всі будинки на острові, які тепер опалюються, мають геотермальне опалення", - сказав чоловік.

Ранки був островом, закритим для сторонніх із 1916 року. Він відкрився для туристів у 2015 році, коли держава передала острів Ісмо Ряді. Діяльність Сил оборони на ньому завершилась у 2006 році.

Нагадаємо, що Міністерство закордонних справ Фінляндії відповіло Росії на ноту, яка була відправлена через "вандалізм" по відношенню до посольства РФ.

На даний час Фінляндія веде переговори про угоду, яка дозволить США безперешкодно використати фінську землю.

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