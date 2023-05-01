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Финляндия хочет разрешить войскам США размещаться на территории страны, - СМИ

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Финляндия, Понедельник 01 мая 2023 21:34
Финляндия хочет разрешить войскам США размещаться на территории страны, - СМИ Фото: Военные США (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В настоящее время Финляндия ведет переговоры о соглашении, которое позволит США беспрепятственно использовать финскую землю.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Helsingin Sanomat.

"Между США и Финляндией ведутся переговоры об оборонном соглашении, которое в случае его реализации даст вооруженным силам США возможность использовать финскую землю и базы для обучения и хранения материалов", - говорится в материале.

Отмечается, что на прошлой неделе в Катаянокке прошли переговоры по соглашению о сотрудничестве в области обороны между Финляндией и США.

Заместитель начальника отдела политического управления МИД Микаэль Антелл сказал, что текст соглашения был рассмотрен один раз в ходе обсуждения в позитивном и направленном на поиск решения духе среди союзников.

Helsingin Sanomat пишет, что речь идет о соглашении, которое есть в США с другими странами НАТО. К примеру, речь идет о Норвегии, где американские военные используют аэропорт возле Осло и вложили в его инфраструктуру около 170 миллионов долларов.

Напомним, что Финляндия 4 апреля официально стала членом оборонного Североатлантического альянса.

Вчера, 30 апреля, Финляндия и Швеция перевели военно-морские силы в состояние повышенной готовности через замеченные поблизости корабли России.

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