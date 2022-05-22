RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Фінляндія заморозила російське майно на 76 млн євро

Фото: прапор Фінляндії (pixabay.com)
Автор: Іван Носальський

Влада Фінляндії заморозила майно російських олігархів та компаній, які потрапили під дію санкцій, на суму 76 мільйонів євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yle.

Зазначається, що управління зі стягнення боргів Фінляндії зокрема конфіскувало понад тисячу вагонів товарних поїздів. Їхня загальна вартість може досягати 20 млн євро.

При цьому було вилучено великі партії цінної сировини. Наприклад, у порту Коккола перебуває вантаж залізної руди, вартість якого оцінюється в 40 млн євро.

Раніше ми повідомляли, що у суботу, 21 травня, російський "Газпром" призупинив експорт газу до Фінляндії. Таке рішення стало останньою ескалацією суперечки із західними країнами з приводу платежів за енергоносії.

Також ми писали, що Фінляндія, на тлі вирішення вступити до складу НАТО, бажає зберегти мир на кордоні з Росією.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяФинляндияСанкції проти Росії