Фінляндія заморозила російське майно на 76 млн євро

Влада Фінляндії заморозила майно російських олігархів та компаній, які потрапили під дію санкцій, на суму 76 мільйонів євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yle .

При цьому було вилучено великі партії цінної сировини. Наприклад, у порту Коккола перебуває вантаж залізної руди, вартість якого оцінюється в 40 млн євро.

Зазначається, що управління зі стягнення боргів Фінляндії зокрема конфіскувало понад тисячу вагонів товарних поїздів. Їхня загальна вартість може досягати 20 млн євро.

Раніше ми повідомляли, що у суботу, 21 травня, російський "Газпром" призупинив експорт газу до Фінляндії. Таке рішення стало останньою ескалацією суперечки із західними країнами з приводу платежів за енергоносії.

Також ми писали, що Фінляндія, на тлі вирішення вступити до складу НАТО, бажає зберегти мир на кордоні з Росією.

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