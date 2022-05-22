Финляндия заморозила российское имущество на 76 млн евро

Власти Финляндии заморозили имущество российских олигархов и компаний, которые попали под действие санкций, на сумму 76 миллионов евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle .

При этом были изъяты крупные партии ценного сырья. К примеру, в порту Коккола находится груз железной руды, стоимость которого оценивается в 40 млн евро.

Отмечается, что управление по взысканию долгов Финляндии конфисковало более тысячи вагонов товарных поездов. Их общая стоимость может достигать 20 млн. евро.

Ранее мы сообщали, что в субботу, 21 мая, российский "Газпром" приостановил экспорт газа в Финляндию. Такое решение явилось последней эскалацией спора с западными странами по поводу платежей за энергоносители.

Также мы писали, что Финляндия, на фоне решения вступить в состав НАТО, желает сохранить мир на границе с Россией.

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