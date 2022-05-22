UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Финляндия заморозила российское имущество на 76 млн евро

Фото: флаг Финляндии (pixabay.com)
Автор: Иван Носальский

Власти Финляндии заморозили имущество российских олигархов и компаний, которые попали под действие санкций, на сумму 76 миллионов евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle.

Отмечается, что управление по взысканию долгов Финляндии конфисковало более тысячи вагонов товарных поездов. Их общая стоимость может достигать 20 млн. евро.

При этом были изъяты крупные партии ценного сырья. К примеру, в порту Коккола находится груз железной руды, стоимость которого оценивается в 40 млн евро.

Ранее мы сообщали, что в субботу, 21 мая, российский "Газпром" приостановил экспорт газа в Финляндию. Такое решение явилось последней эскалацией спора с западными странами по поводу платежей за энергоносители.

Также мы писали, что Финляндия, на фоне решения вступить в состав НАТО, желает сохранить мир на границе с Россией.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияФинляндияСанкции против России