Фінляндія повертає прикордонний контроль для низки країн

Фінляндія повертає прикордонний контроль для мандрівників, що прибувають з Австрії, Швейцарії та Словенії. З понеділка, 27 липня, їм рекомендується 14-денна самоізоляція.

Про це повідомляє видання Yle.

Рішення прийняли у зв'язку з тим, що в цих країнах останнім часом погіршилась ситуація з коронавірусом.

Крім зазначених країн, прикордонний контроль зберігається для мандрівників з Швеції, Польщі, Чехії, Франції, Люксембургу, Великобританії, Іспанії та Португалії.

Крім того, Фінляндія зняла обмеження на подорожі для 9 країн, що не входять в Шенген - Грузії, Японії, Південної Кореї, Китаю, Тунісу, Уругваю, Руанди, Таїланду та Нової Зеландії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ЄС відкриває кордони для 14 країн, але не для України; при цьому визначено категорії громадян третіх країн, які все-таки зможуть потрапити до країн ЄС.

Зазначимо, Естонія заборонила польоти з України.

Крім того, Індія продовжила заборону на міжнародні авіарейси до 31 липня.

Додамо, що Міністерство охорони здоров'я оновило список країн "червоної зони".