Финляндия закрывает границу с РФ через сутки после открытия

Правительство Финляндии сегодня, 14 декабря, примет решение о закрытии открытых пограничных пунктов с Россией.

Об этом заявила министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle.

По ее словам, правительство объявит об ограничении движения через границу в 18:15. Правительство обсудит ограничения на пересечение границы на внеочередном заседании Государственного совета.

Издание отмечает, что около 50 просителей убежища, национальность которых неизвестна, уже прибыли на пограничный пункт в Ниирале.

При этом на пограничный пункт Ваалимаа прибыл 21 проситель убежища.

Около часа назад общее число пересекших границу составляло около 1300 человек. 784 человека покинули границу в Россию, а 524 - въехали в Финляндию из России.

Закрытие границ с РФ

30 ноября Финляндия решила закрыть все пункты пропуска на границе с Россией. Это произошло на фоне огромного количества нелегальных мигрантов, желавших въехать в Финляндию с территории РФ.

Во вторник правительство Финляндии решило открыть два пункта пропуска на границе с Россией.

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