Финляндия решила закрыть все пограничные переходы на границе с Россией
Правительство Финляндии приняло решение временно закрыть все пограничные переходы на границе с Россией.
Об этом заявил премьер-министр Финляндии Петтери Орпо, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle.
Он добавил, что цель правительства заключается в том, чтобы как можно скорее взять под контроль гибридную деятельность России, которая влияет на Финляндию.
"Речь идет об организованной деятельности", - сказал Орпо.
Как долго будут закрыты пограничные переходы
Глава правительства добавил, что восточная граница будет закрыта.
Глава МВД Финляндии Мари Рантанен уточнила, что на погранпереходах нельзя будет подать заявление о предоставлении убежища, однако это можно будет сделать в портах и аэропортах.
Орпо уточнил, что решение о закрытии восточной границы вступит в силу в четверг в 00:00 и будет действовать до 13 декабря.
Закрытие финской границы с РФ
Финляндия начала блокировать въезд с территории России из-за наплыва нелегальных мигрантов. Так, финская пограничная служба запретила въезд людям, едущим на велосипеде через пункты пропуска на границе с РФ.
Ранее финским пограничникам пришлось задействовать слезоточивый газ, когда эмигранты пытались незаконно попасть в лагеря из России.
На границе Финляндии и России с 18 ноября закрыли четыре КПП, а 22 ноября финское правительство решило закрыть почти все пограничные переходы. Сейчас работает только один КПП – в Лапландии.
Вчера Орпо заявлял, что Финляндия может принять дополнительные меры, чтобы остановить большое количество мигрантов, идущих со стороны России.
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